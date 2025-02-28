鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)EPS預估下修至7.84元，預估目標價為124.13元
鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.08元下修至7.84元，其中最高估值8.5元，最低估值6.98元，預估目標價為124.13元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.5(8.5)
|9.35
|9.21
|最低值
|6.98(6.98)
|7.78
|9.19
|平均值
|7.78(8)
|8.64
|9.2
|中位數
|7.84(8.08)
|8.63
|9.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102.65億
|107.32億
|121.31億
|129.77億
|最低值
|99.30億
|102.22億
|106.06億
|129.77億
|平均值
|101.79億
|105.61億
|111.11億
|129.77億
|中位數
|101.87億
|105.88億
|108.53億
|129.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.52
|-0.57
|5.55
|-0.43
|營業收入
|69.44億
|66.42億
|84.30億
|91.20億
詳細資訊請看美股內頁：
Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beacon Roofing Supply Inc - Class ABECN-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series C(FWONK-US)EPS預估上修至1.35元，預估目標價為102.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Liberty Media Corp. (New Liberty Formula One) Series A(FWONA-US)EPS預估下修至1.27元，預估目標價為102.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Elastic N.V(ESTC-US)EPS預估上修至1.94元，預估目標價為136.00元
上一篇
下一篇