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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)EPS預估下修至7.84元，預估目標價為124.13元

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.08元下修至7.84元，其中最高估值8.5元，最低估值6.98元，預估目標價為124.13元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.5(8.5)9.359.21
最低值6.98(6.98)7.789.19
平均值7.78(8)8.649.2
中位數7.84(8.08)8.639.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值102.65億107.32億121.31億129.77億
最低值99.30億102.22億106.06億129.77億
平均值101.79億105.61億111.11億129.77億
中位數101.87億105.88億108.53億129.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-1.52-0.575.55-0.43
營業收入69.44億66.42億84.30億91.20億

詳細資訊請看美股內頁：
Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBECN

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