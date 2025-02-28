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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至388.5元，幅度約3.36%

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由402元下修至388.5元，調降幅度3.36%。其中最高估值470元，最低估值310元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀0位。

TopBuild公司今(28日)收盤價為303.675元。近5日股價下跌3.36%，標普指數下跌4.18%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BLD市場預估目標價

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