鉅亨速報 - Factset 最新調查：Beacon Roofing Supply Inc - Class ABECN-US的目標價調升至125元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2025-01-17 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Beacon Roofing Supply Inc - Class A(BECN-US)提出目標價估值：中位數由120元上修至125元，調升幅度4.17%。其中最高估值140元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Beacon Roofing Supply Inc - Class A評價：積極樂觀8位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Beacon Roofing Supply Inc - Class A今(17日)收盤價為114.6元。近5日股價上漲4.17%，標普指數上漲0.32%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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