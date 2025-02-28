輝達財報利多無效 退出3兆美元俱樂部

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-02-28 10:48

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「地表最重要股票」救不了全村，輝達財報利多無效，亞股科技股週四 (27 日) 表現不佳，緊接著，美國總統川普關稅威脅再起，輝達 (NVDA-US) 週四開盤後一路狂瀉 8.48%，收盤市值退出 3 兆美元俱樂部。

過去兩年來，輝達財報經常超出分析師預期，但與一年前強勁的成長動能相比，營收增速已經放緩。

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輝達最新財報公布營收成長 78%，創下兩年來最低增速，第一季毛利率降至 71% 左右，低於分析師預期的 72.2%。

亞股供應鏈週四首先反映疲弱，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 週四下跌 1.89%，韓國晶片製造商三星電子以及 SK 海力士週四分別下跌 0.53% 和 1.87%。

美股週四開盤後，美國總統川普關稅威脅再起，對墨西哥和加拿大的關稅將按計劃於 3 月 4 日生效，因為來自這些國家的毒品仍然大量進入美國，也將對中國加徵 10% 關稅。

輝達正面臨川普對進口至美國晶片徵收 25% 關稅的威脅，輝達 (NVDA-US) 週四股價一路狂瀉 8.48% 至每股 120.15 美元，市值蒸發 2,740 億美元至 2.94 兆美元，其股價目前已較 1 月 6 日歷史高點下跌近 20%。

輝達週四暴跌對大盤帶來廣泛壓力 (圖片：shutterstock)

輝達週四暴跌對大盤帶來廣泛壓力。費半指數下殺超 6%。那斯達克指數收跌 2.8%，標準普爾 500 指數下跌 1.6%，其 11 個板塊中有 7 個出現下跌。

週四的拋售意味著輝達業績對投資人來說不夠好，因為對過度 AI 支出和經濟狀況的擔憂在最近幾週削弱 AI 交易的勢頭。投資人在上週拋售了價格昂貴的 AI 股票，這一趨勢在週四拋售中繼續快速延續。

匯豐環球研究分析師 Frank Lee 表示：「輝達財報與財測相對符合市場預期，但不足以推動業績再次超出預期並上漲。」

摩根大通分析師 Harlan Sur 指出，毛利率預期低於市場普遍預期，因為該團隊繼續擴大 Blackwell 的出貨量，並產生加急費用，以盡快將系統送到客戶手中。

Benchmark 分析師 Cody Acree 表示，該公司第一季的毛利率預期有點令人擔憂，並指出這表明定價壓力和競爭加劇。

投行 Summit Insight 下調輝達股票評級至「持有」。該行分析師認為，雖然 AI 浪潮仍將推動業績成長，但當前股價投資吸引力不足。中長期增長或遇瓶頸，隨著更多 AI 模型完成訓練進入推理階段，高端晶片需求可能降溫。

(圖片：shutterstock)

近期 AI 概念股出現動盪，投資人變得更加謹慎，尤其是在中國的 DeepSeek 表示以低成本實現了顯著的 AI 性能之後。

eMarketer 分析師 Jacob Bourne 表示：「儘管市場對 DeepSeek 的有效模型和早期 Blackwell 部署面臨的挑戰感到不安，但輝達財報再次證明其將繼續引領人工智慧領域。競爭對手正在取得進步，但先進模型需要輝達提供的那種先進的運算資源。」

華爾街也對亞馬遜、Google、微軟和 Meta 使用自己定制的 AI 晶片與輝達開發的晶片的影響表示擔憂。人們認為，如果這些公司的晶片性能能夠與輝達相媲美，那麼它們對輝達的依賴就會減少。

不過，摩根士丹利研究分析師 Joseph Moore 警示不要對這些 ASICS 的潛力反應過度。