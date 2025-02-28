裁員、砍優惠 星巴克成功用「減法」破局

鉅亨網新聞中心 2025-02-28 07:52

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星巴克作為全球領先的咖啡連鎖品牌，年收入達數十億美元，過去幾年的平均淨利潤率為 10%。其歷史上較高的估值部分源自於其競爭地位和規模優勢，但近年來的銷售成長放緩也對股價造成困擾。為因應這項挑戰，星巴克董事會決定對高階主管團隊進行調整，成功引進了來自墨西哥捲餅連鎖餐廳 Chipotle 的執行長布萊恩 · 尼科爾。尼科爾以其對細節的關注和優秀的領導能力，能夠引領星巴克重新激發產品活力。

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星巴克最近的財報表現出色，儘管銷售額較去年同期略有下降，但營收和利潤均超出預期，這是新任執行長的首次「勝利」。儘管交易量和營運利潤率有所下降，這主要是由於對人力資本和菜單簡化的長期投資，但這些投資預計將為品牌帶來更多交易。

在本季度，星巴克減少了折扣促銷活動的頻率，導致與去年同期相比，折扣交易減少了 40%。同時，取消了非乳製品牛奶和客製化的額外收費，提升了定價透明度。這項策略雖然導致交易速度下降，但有助於提升長期利潤率和品牌價值。

展望未來，分析師預計到 2030 年，星巴克將實現穩健的每股盈餘成長，預計從現在到 2028 財年，星巴克的每股盈餘成長將接近 25% 至 30%。然而，星巴克的本益比在 30 多倍，若能在 2025 財年達到每股盈餘 3 美元，其股票仍顯得昂貴。隨著品牌整合期的到來，預計未來的估值將變得更加合理。

星巴克面臨的風險包括咖啡價格上漲，這將迫使管理層在利潤率和消費者價格之間做出艱難選擇。此外，星巴克在外賣和店內點單業務方面也面臨來自其他公司的競爭。儘管星巴克憑藉其規模和品牌優勢能夠滿足不同客戶需求，但管理超過 4 萬家門市並在各業務模式中競爭仍是一項挑戰。

總體而言，星巴克在菜單、定價和客戶體驗方面的投資將為其帶來長期回報，儘管當前的名義估值較高，但從長期來看，這可能是一個良好的投資機會。