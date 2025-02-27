白宮下令大規模裁員 川普加速縮減聯邦政府規模

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-27 02:00

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美國白宮周三 (26 日) 向聯邦機構下達命令，要求其於 3 月 13 日之前提交「大規模裁員」(large-scale reductions in force)計畫，這是川普政府大幅縮減聯邦政府規模的第一階段。

據了解，該計畫分為兩階段，第二階段要求各機構在 4 月 14 日前進行組織架構的全面改革，並提出將辦公室搬遷至「成本較低地區」的方案。這一指令暗示可能是川普第二任期內最具規模的裁員行動。

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外媒報導指出，這項指令來自於白宮預算管理辦公室 (OMB) 主任伏特 (Russ Vought) 和美國人事管理局 (OPM) 代理局長埃澤爾 (Charles Ezell) 的一封備忘錄。由馬斯克領導的政府效率部門 (DOGE) 也將協助各機構執行該計畫。

儘管該備忘錄未提供具體的裁員目標，但指出計畫的起點應該是那些在政府關門期間被視為非必要的員工。在政府關門時，約有 40% 的聯邦員工會被放無薪假，剩餘員工則會在無薪的情況下工作，直到國會批准新的資金。

這意味著，如果國會未能在 3 月 14 日之前通過撥款法案，聯邦政府將在 3 月 15 日 (即機構重組計畫提交的第二天) 關閉。大規模裁員將在提交計畫後的 3 個月內生效，預估最快於 6 月開始裁員。機構的重組計畫則需要在 9 月 30 日之前完成。

各機構負責人還被要求評估是否應該完全取消或合併其管轄下的整個部門，甚至考慮是否應該繼續保留該機構。

強力改革的背後

這份指令是基於川普 2 月 11 日批准的一項行政命令，當時馬斯克站在川普旁邊替大規模裁員辯護。馬斯克表示：「你無法要求民眾更強烈的支持。民眾已經投票支持政府改革。」

川普政府已嘗試過一些削減人員的策略，其中包括「兩難抉擇」(Fork in the Road) 辭職提議，允許員工在 2 月辭職並在 9 月前繼續領薪，該提議吸引了約 75,000 名志願者。除此之外，政府還解雇了大量試用期員工，這些員工的年資通常不到一兩年。

這次的裁員計劃將進一步加劇，通過根據職位類別來裁減員工。白宮要求各機構裁減任何法律上不需要的工作職能，並將「表現不佳」或有不當行為的員工列入裁員範圍。

然而，備忘錄特別排除 5 個類別的員工，包括執法人員和國家安全部門、所有軍事人員和美國公共衛生局與國家海洋和美國國家海洋暨大氣總署的軍官、政治任命人員、總統執行辦公室員工以及美國郵政局的員工。

此外，對於提供直接服務給市民的機構，如社會安全局、醫療保險和醫療補助服務中心以及退伍軍人健康管理局，裁員措施將推遲，直到預算管理辦公室和人事管理局確認這些削減不會影響服務質量。