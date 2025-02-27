亞馬遜全新Alexa+登場！AI加持重塑語音助手未來

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-27 00:30

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亞馬遜 (AMZN-US) 於周三 (26 日) 宣布對其語音助手 Alexa 進行期待已久的全面升級，推出搭載生成式人工智慧 (AI) 的新版本，命名為「Alexa+」。這次升級象徵亞馬遜對其最具代表性的消費電子產品進行的大規模重塑，並考驗該公司能否在 AI 時代重振 Alexa 的市場地位。

此次發表會由亞馬遜設備和服務部門的資深副總裁 Panos Panay 主持，他曾是微軟 (MSFT-US)Surface 產品的負責人，現在帶領亞馬遜進行這次重大的技術革新。Panay 在發表會中強調，這次的更新不僅僅是加入 AI，而是從頭到尾重新設計 Alexa，實現了對話方式的根本改變。

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Alexa + 的全面升級

根據介紹，Alexa + 的功能大大增強，除了能完成舊版 Alexa 的基本任務 (如查詢天氣、播放音樂) 外，現在還能進行更複雜的操作，如購票、訂餐、預定餐廳、提供量身訂作的食譜建議、閱讀學習指南並進行測驗等。

此外，Alexa + 的最大突破之一是其對話方式的革新。Panay 指出，Alexa + 能學習用戶生活的節奏，並主動與用戶互動，這不僅提升了 Alexa 的智慧性，也使得其能夠進行更加流暢的持續對話，突破了舊版 Alexa 只能回答單一問題的局限。

為了實現這一突破，亞馬遜對 Alexa 進行了「完整的重新架構」，並引入了來自多家供應商的先進訓練模型。這些包括亞馬遜自家開發的 Nova 模型，以及與亞馬遜合作的 AI 新創公司 Anthropic 的模型。這一升級不僅提升了 Alexa 的應答準確性，還增強了其在複雜任務中的應用能力。

挑戰與未來布局

然而，儘管技術上有所突破，Alexa 依然面臨不少挑戰。儘管亞馬遜已經銷售超過 5 億台 Alexa 設備，但其商業模式仍未達到預期盈利。亞馬遜將 Alexa 嵌入其多款硬體設備中，如 Echo、Kindle 和 Fire TV 等，但由於這些設備的售價常常低於製造成本，該公司並未能從中獲得預期的利潤。

亞馬遜在推動 Alexa 升級的同時，也在考慮是否向用戶收取月費訂閱費用。據外媒報導，亞馬遜正在考慮為 Alexa 推出月費訂閱服務，以增強收入，儘管這樣的決定可能會帶來一定風險，尤其是在現有的 Prime 會員已經支付年費 139 美元 (約新台幣 4,170 元) 的情況下。如何平衡訂閱費用與用戶體驗，成為亞馬遜在推動 Alexa 收費時的關鍵挑戰。

AI 時代挑戰

亞馬遜此舉也受到 OpenAI 推出的 ChatGPT 的強烈競爭，該產品讓語音助手領域的其他產品顯得過時，迫使亞馬遜加速重塑 Alexa。隨著生成式 AI 的迅速發展，許多用戶開始將 ChatGPT 等 AI 助手視為更具創造性和智能性的工具，這對傳統語音助手帶來了巨大的壓力。

亞馬遜為了應對這一挑戰，投入了大量資源來升級 Alexa。公司對此充滿信心，希望能夠重新找回 Alexa 在語音助手領域的領先地位。亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 也親自監督這一進程，並承諾對 Alexa 的技術進行全面升級，以確保其在未來的 AI 競爭中保持競爭力。

展望未來

儘管面臨諸多挑戰，亞馬遜對 Alexa 的升級顯示了該公司對人工智慧技術的深遠布局。未來，Alexa 不僅將成為更強大的智慧助手，還有可能在亞馬遜的各種硬體設備中發揮更大的作用。這一升級可能是亞馬遜重新塑造消費電子產品線的一個重要步驟，並在 AI 時代展現出新一代語音助手的潛力。