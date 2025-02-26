韓國疫後掀結婚潮 帶動生育率時隔9年首度回升

鉅亨網編輯林羿君 2025-02-26 16:10

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南韓的生育率時隔九年首次上升，這對於政策制定者而言是一則罕見的利多消息。面對全球老齡化速度最快的社會之一，南韓政府近年來大幅增加對育兒的支持。

韓國國家統計局週三 (26 日) 發布最新數據指出，去年每名女性預計一生中生育的嬰兒數量從 2023 年的 0.72 上升至 0.75。雖然南韓的生育率仍然是全球最低，但這是自 2015 年（當時為 1.24）以來首次出現年度增長。

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生育率上升與 2023 年結婚人數的增加有關，因為不少準新人因新冠疫情而推遲婚禮，因此疫情之後湧現了結婚潮，讓 2023 年的結婚率 11 年來首度上升。

然而，生育率的前景仍不確定，因為選擇結婚的人數可能減少。政府與醫界在擴增醫學生名額計畫上的僵局，讓潛在母親感到憂慮；此外，國內政治動盪及海外貿易保護主義政策，也為經濟前景蒙上陰影。

為扭轉低生育率局面，南韓政府多年來不遺餘力，其措施包括為父母提供更多的經濟補償，並且降低新生兒家庭的抵押貸款利率，並且從女性產假延長、男性育嬰假設置，到為多子女公務員提供優先晉升機會。

嬰兒出生率的低迷正在加速南韓社會的老齡化，這一趨勢引發了對公共養老金和醫療保健財政負擔日益加重的擔憂。南韓的國民年金基金（National Pension Fund）是全球第三大退休基金，預計將在 2050 年代中期耗盡資金。