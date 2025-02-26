〈南亞科展望〉全力衝刺客製化記憶體 2026年底前亮相

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-26 16:21

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DRAM 大廠南亞科 (2408-TW) 積極布局邊緣 AI 裝置，專注客製化高頻寬記憶體 (HBM)，總經理李培瑛今 (26) 日表示，公司正與封測夥伴福懋科技 (8131-TW)、補丁科技與先進製程的晶圓代工廠合作，相關產品將會在 2026 年底前亮相，屆時期望完成客戶驗證。

南亞科指出，公司與福懋科技合作建置 3D 矽穿孔 + (TSV) 製程及多晶片堆疊封裝的製造能力，同時投資補丁科技，共同開發高效能、低功耗的記憶體解決方案，且隨著客製化記憶體的基礎裸晶 (Basedie) 推進至先進製程，也正與領先的晶圓代工廠合作。

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對於南亞科在 HBM 市場的發展策略，李培瑛坦言，南亞科對於 HBM3E/4、甚至回頭去做 HBM2，都不是最立即的目標，而是專注在客製化 HBM 的製程與產品，應用在 AI PC、AI 手機、機器人與汽車等，希望明年底以前完成客戶驗證。

李培瑛指出，目前業界普遍採用 16Gb 的高頻寬記憶體 (HBM)，未來將朝 24Gb、32Gb 發展，而 HBM 技術發展的關鍵包含四大要素，首先是高密度設計，其次是多晶片封裝，再來是高頻寬設計，最後則是先進製程的基礎裸晶 (Basedie) 控制器。