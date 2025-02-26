宏達電5G Edge Cloud VR 技術導入日產汽車 加速汽車設計開發週期

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-02-26 18:32

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VR 軟硬體整合商宏達電 (2498-TW) 今 (26) 日宣布，旗下致力於 5G 與未來通訊技術發展的 HTC G REIGNS，成功向日產汽車 (7201-JP) 導入「HTC 5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」，可提供沉浸式設計協作環境，大幅提升設計效率，加速汽車設計開發週期。

日產汽車長期運用 HTC VIVE VR 技術，透過 3D 數位模型於虛擬實境中模擬車輛外觀與內裝設計，使設計團隊能更直覺地掌握整體造型。然而，隨著設計精細度需求提升與團隊規模不斷擴大，傳統無線通訊技術面臨延遲高、頻寬受限等挑戰，導致畫面不穩定與連線中斷問題頻繁發生。

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HTC G REIGNS 的「5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」則幫助日產汽車克服所遇瓶頸，打造一個穩定、高速、低延遲的沉浸式 VR 無線設計協作環境。此解方透過 5G 專網連接 PC 與 VR 頭戴顯示器，確保團隊協作可在無干擾的安全通訊環境中運行，並結合高速通訊與雲端運算技術，提供幾乎零延遲的沉浸式體驗。

不僅確保機密數據的安全性，也讓設計團隊能夠即時執行高精密度協作，加速產品開發週期並提升決策品質，為設計流程帶來全新突破。

HTC G REIGNS 總經理童子勳表示，HTC G REIGNS 5G 專網整合了遠端串流管理、邊緣運算技術與開放式架構標準，提供高安全性、低建置成本及靈活模組化服務，不僅加速了產品開發週期，更為汽車設計協作溝通帶來全新模式。

「HTC G REIGNS 5G 專網及邊緣雲 VR 解決方案」採用 HTC 領先業界的 5G 獨立組網（Standalone, SA）技術，提供先進的端對端專網解決方案，整合遠端串流、邊緣運算技術與高安全性網路防護機制，確保高速傳輸、低延遲與廣連接 5G 專網環境，為各類終端應用提供支援，適用於即時影像監控、XR 應用及 4K 與 8K 影音等大流量應用需求。

此外，基於 Open RAN 開放架構的設計，只要是「符合規範的設備」皆能整合布建「虛擬基地台」，大幅降低對於網通大廠的傳統電信設備的依賴，降低企業導入門檻。