聯發科推5G+AI數據機晶片 峰值傳輸達12Gbps

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-26 13:59

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IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (26) 日宣布將於世界行動通訊大會 MWC 2025 推出 5G-Advanced 數據機方案 M90，符合 3GPP R17 及 R18 標準，提供高達 12Gbps 的下載峰值傳輸速度，並可透過 3GPP Release 17 2Tx-2Tx 的上傳傳輸切換技術 (Uplink TX switching) 提升 20% 的上傳速率。

聯發科指出，此款方案支援 Sub-6GHz(FR1，最高 6CC-CA) 和毫米波 (FR2，最高 10CC-CA) 頻段，並提供 5G 雙卡雙通、雙數據傳輸功能。

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聯發科 M90 內建聯發科技數據通訊 AI 技術 (MediaTek Modem AI，MMAI)，以其中的 AI 模型提升裝置能效與通訊性能，包含藉由模型識別資料流量來優化裝置的功耗及延遲表現，以及透過辨別裝置的螢幕方向與握持方式，改善其網路連線性能，來確保使用者的最佳連網體驗。

此外，聯發科 MMAI 中的智慧天線 (Smart Antenna) 技術，則利用 AI 聚集大量的天線阻抗與數據來訓練高性能模型，讓系統判斷使用者場景準確率達 99.5%, 且提升資料傳輸吞吐率高達 24%。

聯發科無線通訊技術本部群資深本部總經理范明熙表示，M90 的先進 AI 技術與 5G 功能讓 OEM 廠商能因設計更為彈性，更能提供具差異化的性能表現。此外，M90 經高度整合與優化的全方位解決方案，能為各類裝置使用者帶來最佳的使用者體驗。聯發科技長期致力突破 5G-Advanced 通訊技術，同時也已在著手準備迎向 6G 變革的下世代解決方案。

聯發科技 M90 同時也整合衛星通訊 (非地面網路) 技術，包括支援低速率連線應用的 3GPP IoT-NTN 技術，以及支援高速率連線服務的 NR-NTN 技術；此舉也體現公司致力於提供超越地面網路的完整通訊解決方案的承諾。

此外，聯發科 M90 採用自家 UltraSave 省電技術。相較於上一代產品，其平均功耗節省高達 18%；這不僅延長電池壽命，還優化整體裝置性能。

聯發科一直以來積極在各領域發展全球行動 (蜂巢式) 網路合作夥伴生態系統，包含 3GPP 標準組織、裝置製造商、基礎建設夥伴、營運商、前端與測試設備供應商等。聯發科技 M90 不僅超越了全球行動網路通訊能力的極限，搭載 M90 的裝置亦能無縫整合到世界各地的系統中，為使用者帶來更快、更可靠的新一代 5G 體驗。