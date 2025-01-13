〈南亞科法說〉DRAM市場估Q2觸底 DDR5投片量續增

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 18:01

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DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，總經理李培瑛表示，依目前各應用來看，AI 伺服器相關需求依舊強勁，需求估延續一整年，消費性電子則預計自第二季開始復甦，整體 DRAM 市場與價格也有機會在第二季觸底，自家的 DDR5 投片量也將持續增加。

李培瑛說，南亞科 10 奈米級第二代製程 (1B) 技術 8Gb DDR4 與 16Gb DDR5 產能正逐步提升，預估 2025 年位元產出佔總產出超過 30%，且隨著 DDR5 生產效率提升，有助獲利改善，預計第二季起效益會逐步顯現。

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細分各應用，李培瑛說，AI 持續挹注雲端伺服器相關 DRAM 需求，包括高頻寬記憶體 (HBM) 與 DDR5，預計需求將延續一整年，邊緣 AI 運算方面，也將隨著 AI 逐步拓展至各類終端應用，如 AI PC 、AI 手機 、AI 機器人等各種智慧電子産品。

不過，一般型 PC、手機及消費型電子產品需求改善幅度有限，目前中國手機業者的庫存正回復到正常水位，預期今年上半年有機會供需平衡；PC 則期望在企業換機需求帶動 PC 成長以及 AI PC 推升 DRAM 搭載量； 消費型電子終端產品預計在區域經濟受政策刺激改善下，需求可望自今年第二季開始擺脫疲弱轉好。