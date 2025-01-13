〈南亞科法說〉去年Q4虧損幅度擴大 2024全年每股虧1.64元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-01-13 15:29
DRAM 業者南亞科 (2408-TW) 今 (13) 日召開法說會，並公布去年第四季財報，受 DRAM 平均售價季減 11-13%，銷售量季減 7-9%，影響南亞科去年第四季營收與獲利衰退，單季稅後虧損 15.74 億元，虧損較前季擴大，每股稅後虧損 0.51 元，為一年來低點，累計全年每股虧 1.64 元。
南亞科去年第四季營收 65.75 億元，季減 19.2%，年減 24.5%，毛利率 - 10.6%，營益率 - 42.8%，稅後虧損 15.74 億元，虧損較前季擴大、但較前年同期收斂，每股稅後虧損 0.51 元。
南亞科去年全年營收 341.32 億元，年增 14.2%，毛利率 - 1.2%，營益率 - 30.9%，稅後虧損 50.83 億元，較前年虧損 74.4 億元明顯收斂，每股稅後虧損 1.64 元。
總經理李培瑛說，董事會原通過 2024 年資本支出預算上限新台幣 260 億元，實際支出新台幣 161 億元，其中新台幣 99 億元，將遞延至 2025 年，預計 2025 年資本支出預計約新台幣 200 億元，年增幅約 24%，尚待董事會決議核准。
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