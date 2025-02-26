美國會小組重審Fed雙重目標 價格穩定應優先？
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 02:30
根據路透周二 (25 日) 報導，美國國會今年 1 月成立的一個專責小組，準備對聯準會 (Fed) 的運作進行全面審查，並聚焦於 Fed 是否應將「價格穩定」(Price Stability)置於「充分就業」(Maximum Employment)之上，特別是在決定利率時。這一討論源於 Fed 自 1978 年設立的「雙重目標」：維持價格穩定與促進充分就業。雖然這一目標框架在過去幾十年取得了一定成果，但在應對新冠疫情後的高通膨問題上，卻面臨新的挑戰。
這次審查由一位來自奧克拉荷馬州的共和黨代表盧卡斯 (Frank Lucas) 主導，他帶領美國國會今年 1 月成立的「貨幣政策、公債市場韌性與經濟繁榮特別小組」(Monetary Policy, Treasury Market Resilience, and Economic Prosperity Task Force)。
盧卡斯在接受路透採訪時表示，許多財政服務委員會的成員都對 Fed 如何平衡這兩個目標表示關注，特別是充分就業是否過多影響 Fed 的利率決策。盧卡斯強調，這些問題在當前背景下尤為重要，因為 Fed 的決策是否過於依賴充分就業目標，可能會妥協其對價格穩定的首要責任。
據了解，Fed 的雙重目標起源於 1978 年，旨在保持價格穩定和最大限度地降低失業。然而，近年來 Fed 面臨的最大挑戰是如何處理快速上升的通膨。在新冠疫情後，通膨一度突破 40 年高峰，迫使 Fed 在短期內大幅提高利率來抑制通膨。這一行動雖然在抑制通膨上取得初步成果，但也加大了對就業市場的壓力，失業率和薪資成長仍處於相對較低的水準。
盧卡斯及其同僚認為，價格穩定應該作為 Fed 的首要目標，而充分就業則不應對 Fed 的貨幣政策決策產生過大影響。他提出，若將價格穩定放在首位，則應該更加依賴「貨幣政策規則」來指導利率決策，而不是完全依賴 Fed 的裁量權。這樣能夠增加市場對未來政策走向的預測性，減少政策變動對經濟帶來的不確定性。
然而，盡管如此，這一提案的實施面臨一定挑戰。首先，美聯儲的雙重目標已經運作近 50 年，想要修改現行的《聯邦準備法》(Federal Reserve Act) 並不容易，特別是在當前美國國會的分裂局面下。盧卡斯也承認，基於共和黨在國會的微弱優勢，修訂法案可能無法迅速推進。他預測，這一過程最終可能促成一系列政策建議或報告，甚至可能對 Fed 操作框架進行修改。
目前，Fed 也正在進行自我審查，特別是回顧其在疫情後強調失業率的降低是否影響對通膨的反應。一些專家認為，Fed 在過去幾年過於專注於就業問題，導致其對價格上漲的反應過於遲緩。盧卡斯認為，這一審查對美國經濟的未來走向具有重要意義，尤其是在全球市場充滿不確定性的背景下。
整體而言，這場關於 Fed 雙重目標的討論，無論是對政策的實施還是對市場的預期，都將產生深遠影響。儘管 Fed 的雙重目標歷經數十年，但如今的挑戰已要求其重新審視如何平衡通膨控制與就業穩定之間的關係，並可能對未來的貨幣政策走向產生重大影響。
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