美國會小組重審Fed雙重目標 價格穩定應優先？

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-26 02:30

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根據路透周二 (25 日) 報導，美國國會今年 1 月成立的一個專責小組，準備對聯準會 (Fed) 的運作進行全面審查，並聚焦於 Fed 是否應將「價格穩定」(Price Stability)置於「充分就業」(Maximum Employment)之上，特別是在決定利率時。這一討論源於 Fed 自 1978 年設立的「雙重目標」：維持價格穩定與促進充分就業。雖然這一目標框架在過去幾十年取得了一定成果，但在應對新冠疫情後的高通膨問題上，卻面臨新的挑戰。

這次審查由一位來自奧克拉荷馬州的共和黨代表盧卡斯 (Frank Lucas) 主導，他帶領美國國會今年 1 月成立的「貨幣政策、公債市場韌性與經濟繁榮特別小組」(Monetary Policy, Treasury Market Resilience, and Economic Prosperity Task Force)。

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盧卡斯在接受路透採訪時表示，許多財政服務委員會的成員都對 Fed 如何平衡這兩個目標表示關注，特別是充分就業是否過多影響 Fed 的利率決策。盧卡斯強調，這些問題在當前背景下尤為重要，因為 Fed 的決策是否過於依賴充分就業目標，可能會妥協其對價格穩定的首要責任。

據了解，Fed 的雙重目標起源於 1978 年，旨在保持價格穩定和最大限度地降低失業。然而，近年來 Fed 面臨的最大挑戰是如何處理快速上升的通膨。在新冠疫情後，通膨一度突破 40 年高峰，迫使 Fed 在短期內大幅提高利率來抑制通膨。這一行動雖然在抑制通膨上取得初步成果，但也加大了對就業市場的壓力，失業率和薪資成長仍處於相對較低的水準。

盧卡斯及其同僚認為，價格穩定應該作為 Fed 的首要目標，而充分就業則不應對 Fed 的貨幣政策決策產生過大影響。他提出，若將價格穩定放在首位，則應該更加依賴「貨幣政策規則」來指導利率決策，而不是完全依賴 Fed 的裁量權。這樣能夠增加市場對未來政策走向的預測性，減少政策變動對經濟帶來的不確定性。

然而，盡管如此，這一提案的實施面臨一定挑戰。首先，美聯儲的雙重目標已經運作近 50 年，想要修改現行的《聯邦準備法》(Federal Reserve Act) 並不容易，特別是在當前美國國會的分裂局面下。盧卡斯也承認，基於共和黨在國會的微弱優勢，修訂法案可能無法迅速推進。他預測，這一過程最終可能促成一系列政策建議或報告，甚至可能對 Fed 操作框架進行修改。

目前，Fed 也正在進行自我審查，特別是回顧其在疫情後強調失業率的降低是否影響對通膨的反應。一些專家認為，Fed 在過去幾年過於專注於就業問題，導致其對價格上漲的反應過於遲緩。盧卡斯認為，這一審查對美國經濟的未來走向具有重要意義，尤其是在全球市場充滿不確定性的背景下。