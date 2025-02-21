通膨緩解與美企財報樂觀推動 美股股票基金三周來首見資金流入

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-21 23:10

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路透周五 (21 日) 報導，截至 2 月 19 日的一周內，美股基金 3 周以來首見資金流入，主要受到通膨壓力緩解和強勁的第四季企業財報的推動，增強市場的風險偏好。

根據 LSEG Lipper 的數據，投資人在這一周淨買入 15.9 億美元的美股基金，這是 7 周以來的第二次淨買入。

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標普 500 指數於本周三觸及 6147.45 點的歷史新高，主要由於企業獲利展望改善以及大部分成分股的強勁業績。根據 LSEG 的數據，約 76% 的標普 500 成分股公司公布的第四季財報超出預期。

美國多股股票基金吸金 16.6 億美元，為自去年 11 月 20 日以來的最大單周流入額。大型股基金也吸金 8.77 億美元，但小型股和中型股基金分別淨流出 16.2 億美元和 7.18 億美元。

產業基金連續第二周出現資金流出，投資人分別撤資 7.92 億美元和 5.93 億美元非必須消費品基金和醫療保健基金。

債券基金持續受到青睞，投資人連續第七周保持資金流入，金額達 86.2 億美元。一般美國國內應稅固定收益基金淨流入 21.4 億美元，這是連續第七周的資金流入。

投資人還買入短期至中期政府和公債基金、短期至中期投資級基金，以及貸款參與基金，規模分別為 17.7 億美元、16.8 億美元和 16 億美元。