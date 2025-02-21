俄烏戰爭若結束 華新不銹鋼業務搶攻重建商機有望受惠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-21 18:50

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華新 (1605-TW) 今 (21) 日召開法說會，總經理潘文虎指出，如果俄烏戰爭落幕，對華新是非常有利的，主要是旗下不銹鋼業務有望受惠，並進一步搶攻重建商機。

潘文虎表示，旗下義大利 CAS 目前所製造的產品橫跨多種產業，包括汽車、石化、石油、天然氣等；英國 SMP 則以高端產業為主，生產包含勞斯萊斯、飛機引擎、航太及核電等；去年第四季併入的 DMV，客戶則以核電、石化、石油、天然氣及汽車為主。

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潘文虎進一步說明，若俄烏戰爭結束，烏克蘭重建一定會用到不銹鋼，包括工廠、汽車、家電、發電廠等設施的重建都會用到，尤其核電及石化的重建。

潘文虎提到，去年第四季歐洲營收占比約為 30%，占整體營收約 15 至 20%，只要烏克蘭進行重建，有利華新歐洲市場成長。

不過潘文虎也坦言，雖然現在歐洲進口不銹鋼采用配額制度，給予各國不同配額，目前沒有關稅問題，但歐洲現在正在討論進口不銹鋼的關稅議題。

潘文虎表示，歐洲若未來對不銹鋼課徵關稅，主要是對盤元等製程品課稅，不會對鋼胚課稅，倘若歐洲開始課徵，華新將運送鋼胚至歐洲後，再進行生產。

至於三大業務第一季展望，不銹鋼事業部分，台灣原料價格穩定，下游下單意願提升，預期營運將優於去年第四季；中國則受刺激內需政策帶動，接單狀況良好；歐洲市場第四季雖受聖誕假期影響，不過隨著 DMV 併入，預計第一季效益將逐步顯現。