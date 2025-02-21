華新2024年EPS 0.69元 擬配發每股0.5元現金股利

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-21 17:45

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華新 (1605-TW) 今 (21) 日召開法說會，2024 年營收 1793 億元，稅後純益 28 億元，每股純益 0.69 元。此外，董事會通過盈餘分配案，決議每股配發 0.5 元現金股利，配發率達 72%。

華新 2024 年第四季營收 467 億元，季增 7%，年增 8%；毛利率 5.1%，季減 0.8 個百分點，年減 0.5 個百分點；營益率 - 0.2%，季對季、年對年皆轉負；稅後虧損 6 億元，較去年第三季轉虧，年對年虧損擴大，也是 39 季以來首度轉虧，每股虧損 0.15 元。

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華新 2024 全年營收 1793 億元，年減 5.5%；毛利率 6.5%，年減 1.1 個百分點；營益率 1.2%，年減 2 個百分點；稅後純益 28 億元，年減 45.1%，每股純益 0.69 元。

若以各業務營收占比來看，去年第四季不銹鋼占最大宗，約占 51%，電線電纜占 26%，資源占 21%，其他占 2%。

幕僚長潘思如表示，去年第四季不銹鋼事業季對季成長，並持續降低銅線材占比。若以毛利率來看，雖然不銹鋼業務受到歐洲聖誕假期影響，不過毛利率季對季略升，電線電纜毛利率維持 10% 左右水準，資源事業則因價格下滑影響售價，毛利率轉負。