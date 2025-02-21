臺鹽推 「健康喝，FUN手玩」華碩旗艦電競裝備獎項入列

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 16:47

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臺鹽指出，即日起至 5 月 15 日前，購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，在活動網站上登錄發票號碼或刮刮卡序號，即有機會抽華碩旗下電競潮牌 ROG Zephyrus G16 電競筆電、ROG Phone 8 Pro 電競手機，以及 PS5 Pro 等頂規電競夢幻逸品及一年份台塩海洋鹼性離子水。

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同時，凡整箱購買者再加碼贈一張刮刮卡即刮即中，另可憑刮刮卡上的序號登錄送 30 次抽獎機會，本次活動共送出總價值逾 476 萬元獎項，喝台塩海洋鹼性離子水，抱回 SSR 夢幻神機。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水上市 20 餘年，是許多重視飲水品質民眾的首選好水，這次推出喝好水抽夢幻電競豪禮活動，要將頂級好水推薦給頂尖玩家，讓健康與遊戲同步升級，成為懂玩懂喝的生活品味行家。

臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水是國內市場首瓶鹼性機能水，取台灣海峽潔淨海水為源，運用離子交換膜電透析專利工法，再經三效蒸發製程，形成獨特甘甜純淨熟水口感，可快速解渴補水，最適合高效能工作者！長時間奮戰電競遊戲，就讓台塩海洋鹼性離子水 carry 你的續航力，活力補給開外掛，全力出擊。