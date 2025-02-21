臺鹽推 「健康喝，FUN手玩」華碩旗艦電競裝備獎項入列
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 16:47
臺鹽 (1737-TW) 今 (21) 日指出，台塩海洋鹼性離子水開春帶來好消息，2025 年度強檔「健康喝，FUN 手玩」抽獎活動於即日起開跑。華碩 (2357-TW) 旗艦電競裝備獎項入列。
臺鹽指出，即日起至 5 月 15 日前，購買任一瓶台塩海洋鹼性離子水，在活動網站上登錄發票號碼或刮刮卡序號，即有機會抽華碩旗下電競潮牌 ROG Zephyrus G16 電競筆電、ROG Phone 8 Pro 電競手機，以及 PS5 Pro 等頂規電競夢幻逸品及一年份台塩海洋鹼性離子水。
同時，凡整箱購買者再加碼贈一張刮刮卡即刮即中，另可憑刮刮卡上的序號登錄送 30 次抽獎機會，本次活動共送出總價值逾 476 萬元獎項，喝台塩海洋鹼性離子水，抱回 SSR 夢幻神機。
臺鹽公司董事長丁彥哲表示，台塩海洋鹼性離子水上市 20 餘年，是許多重視飲水品質民眾的首選好水，這次推出喝好水抽夢幻電競豪禮活動，要將頂級好水推薦給頂尖玩家，讓健康與遊戲同步升級，成為懂玩懂喝的生活品味行家。
臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水是國內市場首瓶鹼性機能水，取台灣海峽潔淨海水為源，運用離子交換膜電透析專利工法，再經三效蒸發製程，形成獨特甘甜純淨熟水口感，可快速解渴補水，最適合高效能工作者！長時間奮戰電競遊戲，就讓台塩海洋鹼性離子水 carry 你的續航力，活力補給開外掛，全力出擊。
臺鹽本次「健康喝，FUN 手玩」活動豪送 7 萬 5 千份獎項，喝台塩海洋鹼性離子水，手氣爆棚，旗艦級電競裝備、箱購驚喜見面禮等你拿！活動詳情請參閱台塩海洋鹼性離子水「健康喝，FUN 手玩」活動網站：https://www.taiyenwater2025.com.tw/，或洽客服專線：0800-230990。網購宅配到府，請於台塩線上購購買：https://www.taiyen.tw/collections/ 海洋鹼性離子水全品項。
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