〈焦點股〉華新線纜出貨持穩、1月盤價300系調漲 股價漲半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-05 11:23

線纜廠華新 (1605-TW) 電線電纜事業持續受惠台電強韌電網計畫帶動，線纜出貨維持穩定，加上鎳價反彈、新台幣匯率續貶及中國實施鋼品管制出口，需求可望回溫，1 月盤價 300 系產品每公噸調漲 4000 元，激勵華新今 (5) 日價量齊揚。

華新線纜出貨持穩、1月盤價300系調漲，價量齊揚 。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

華新今天早盤以 33.5 元開高走高，盤中最高漲至 34.7 元，漲逾半根停板，截至 10 點 40 分，股價暫報 34.5 元，漲幅超過 3%，收復 5 日線，成交爆量超過 11 萬張。三大法人上周連 3 日賣超後，於上周五 (2 日) 回補 2.3 萬張，不過上周三大法人仍賣超 4.1 萬張。

華新電線電纜事業除受惠台電強韌電網計畫，旗下華纜系統與丹麥 NKT 合資打造的海纜生產基地，預計今年將完成國際產品認證，並於 2027 年正式量產出貨，最快 2028 年貢獻營收。

另外，華新 1 月盤價持續調漲，300 系每噸調漲新台幣 400 元、316 附價維持平盤、含銅鋼種附價每公噸調漲 100 元、200 系每公噸調漲 1000 元、400 系則維持平盤。