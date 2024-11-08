華新不銹鋼、資源事業拖後腳 Q3獲利年減逾8成 但Q4線纜展望續看好

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-08 20:18

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華新 (1605-TW) 今 (8) 日召開法說會，第三季受到不銹鋼事業以及資源事業下滑影響，導致第三季獲利表現不佳，稅後純益僅 4 億元，較第二季以及去年同期皆衰退逾 8 成，每股純益 0.09 元。不過，持續看好電線電纜事業第四季展望。

華新第三季營收 438 億元，季減 9%，年減 5%；毛利率 5.9%，季減 2.6 個百分點，年減 2.5 個百分點；營益率 0.5%，季減 2.9 個百分點，年減 3.7 個百分點；稅後純益 4 億元，季減 84%，年減 82%，每股純益 0.09 元。

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若以第三季各事業群營收比重來看，不銹鋼事業占 52%，電線電纜事業占 28%，資源事業占 17%。

針對各事業群第四季展望，不銹鋼事業方面，歐美市場第三季受到假期影響，預期第四季逐步復甦；台灣市場第四季將與第三季持平；中國市場部分，目前觀察終端需求仍然疲弱。

另外，華新今日董事會也決議，旗下新加坡子公司 WLS，擬以 915 萬美元 (約新台幣 2.93 億元) 增資華新永旭，在印尼規劃興建不銹鋼盤元廠。此次增資將提高持股至 51%，總投資金額達 1530 萬美元 (約新台幣 4.91 億元)。

華新說明，印尼的不銹鋼盤元廠，將生產 300 系列不銹鋼基礎線材，預估年產量可達 30 萬噸，將有效提升成本競爭力，未來將以東南亞及南亞為目標市場，預計 2026 年第二季完成建設，並在 2027 年上半年正式量產。

資源事業方面，隨著印尼採礦配額 (RKAB) 逐步釋出，鎳礦高升水盼見平緩，但成本影響可能遞延至第四季，加上當地政府剛成立，市場供需仍待整合，預計明年第一季可望改善。