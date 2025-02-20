台積電條款上半年上路 台股ETF單一成分股權重30%上限擬鬆綁

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-20 19:56

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金管會 2024 年 7 月啟動「金融行動創新法規調適平台」，並設立銀行、保險、證券期貨及科技創新四個工作小組。針對學者專家、公會等所提出的建議，經過充分討論，由各局 (處) 研議處理，目前已有 18 項建議獲得採納，其中，台股 ETF 成分股占追蹤指數市值比重上限 30% 研擬鬆綁，台積電將可適用，預計上半年上路；另有近 20 項建議朝可行方向研議處理中。

證期局副局長黃厚銘說明，國內有許多投信公司發行的 ETF 都是追蹤大盤走勢，權值王台積電占大盤比重已經超過 30%，若是維持 3 成限制，恐有追蹤誤差的情形。因此，有專家學者在平台上建議放寬規定，以因應國內產業發展特性，尤其是像台積電相當有潛力的公司。

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黃厚銘指出，證交所已蒐集國外對指數基金之標的指數的成分證券分散性規範，正在研擬認可指數股票型基金的發行人及標的指數資格應行注意事項修正內容，如證交所函報修正草案內容妥適，預計於今年上半年前可同意備查證交所函報修正內容。

有關調整「保險業派任被投資事業具獨立性之董事自律規範」規定，金管會法律事務處處長林志憲說明，以往保險公司去投資公共建設持股比例超過 50% 時，依照現行自律規範，必須指派一位具獨立性的董事，但保險法母法並無明確要求誰指派，規定意旨有所扞格。

林志憲進一步指出，為配合亞洲資產管理中心計畫，正在蒐集外界對專案運用辦法修正建議 (包括擴大保險業投資社團法人組織型態之標的種類不限長照，納入社團法人醫院相關標的等議題)，獨立性董事派任的明確規範擬併同修正，預計於 6 月底前完成，並將同步請產、壽險公會配合修正「保險業派任被投資事業具獨立性之董事自律規範」。

此外，保險局預計於 6 月底前修正「保險商品銷售前程序作業準則」第 21 條之 1 關於保險業「保障型及高齡化保險商品排名後 5% 且占比較前一年度下降者，於一定期間商品送審須由備查制改為核准制」之規範，以衡平保障型商品政策推動及業者商品發展策略。

保險局副局長蔡火炎指出，國內共有 21 家保險公司，依照準則規定，會對排名後 5%、也就是最後 1 名進行懲處，事實上，過往並無直接懲罰案例，主要考量業者普遍都有致力提升發行保障型及高齡化保險商品，因此，未來將會予以刪除，但獎勵制度仍存在。