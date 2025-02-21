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鉅亨速報

外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6393元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:00


截至台北時間21日00:00，澳元/美元上漲0.0049點漲幅達0.77%，暫報0.6393點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.49%
  • 近 1 週：+1.04%
  • 近 3 月：-2.86%
  • 近 6 月：-5.72%
  • 今年以來：+2.49%

澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 紐元/美元相關性0.92，本日上漲0.86%
  • 歐元/美元相關性0.68，本日上漲0.5%
  • 英鎊/美元相關性0.57，本日上漲0.42%

澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/挪威克朗相關性-0.74，本日上漲0.05%
  • 美元/加幣相關性-0.74，本日上漲0.31%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日上漲0.58%

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澳元/美元0.64030.93%
紐元/美元0.57631.03%
歐元/美元1.05030.80%
英鎊/美元1.26690.67%
加幣/美元0.70570.50%

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