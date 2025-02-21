外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大漲0.77%，報0.6393元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:00
截至台北時間21日00:00，澳元/美元上漲0.0049點漲幅達0.77%，暫報0.6393點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.49%
- 近 1 週：+1.04%
- 近 3 月：-2.86%
- 近 6 月：-5.72%
- 今年以來：+2.49%
澳元/美元近90天正相關的前3貨幣對
澳元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性-0.74，本日上漲0.05%
- 美元/加幣相關性-0.74，本日上漲0.31%
- 美元/新加坡幣相關性-0.72，本日上漲0.58%
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