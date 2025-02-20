外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.5749元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:52
截至台北時間20日22:52，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.79%，暫報0.5749點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+2.22%
- 近 1 週：+1.13%
- 近 3 月：-3.49%
- 近 6 月：-6.64%
- 今年以來：+1.95%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日上漲0.44%
- 美元/挪威克朗相關性-0.78，本日上漲0%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日上漲0.45%
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