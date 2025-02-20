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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大漲0.79%，報0.5749元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 22:52


截至台北時間20日22:52，紐元/美元上漲0.0045點漲幅達0.79%，暫報0.5749點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+2.22%
  • 近 1 週：+1.13%
  • 近 3 月：-3.49%
  • 近 6 月：-6.64%
  • 今年以來：+1.95%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.92，本日上漲0.69%
  • 歐元/美元相關性0.78，本日上漲0.35%
  • 英鎊/美元相關性0.68，本日上漲0.25%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.79，本日上漲0.44%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.78，本日上漲0%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.75，本日上漲0.45%

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紐元/美元0.57631.03%
澳元/美元0.64010.90%
歐元/美元1.05020.79%
英鎊/美元1.26670.65%

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