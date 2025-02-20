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鉅亨速報

外匯速報 - 瑞郎/日元(CHFJPY) 大跌0.77%，報166.1元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 21:10


截至台北時間20日21:10，瑞郎/日元下跌1.29點跌幅達0.77%，暫報166.1點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-2.01%
  • 近 1 週：-0.92%
  • 近 3 月：-4.47%
  • 近 6 月：-1.47%
  • 今年以來：-3.20%

瑞郎/日元近90天正相關的前3貨幣對


瑞郎/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.39，本日下跌0.4%
  • 美元/瑞郎相關性-0.34，本日下跌0.23%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.33，本日下跌0.28%

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