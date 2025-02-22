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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/日元(EURJPY) 大跌0.78%，報155.87元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 02:30


截至台北時間22日02:30，歐元/日元下跌1.22點跌幅達0.78%，暫報155.87點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.05%
  • 近 1 週：-1.73%
  • 近 3 月：-4.14%
  • 近 6 月：-2.71%
  • 今年以來：-3.29%

歐元/日元近90天正相關的前3貨幣對


歐元/日元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/墨西哥披索相關性-0.42，本日下跌0.59%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.39，本日下跌0.18%
  • 美元/離岸人民幣相關性-0.32，本日下跌0.28%

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