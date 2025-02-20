陸AI人才爭奪戰持續！阿里巴巴、小米、字節跳動激烈廝殺

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-20 11:20

‌



DeepSeek 在全球爆紅後，中國互聯網與科技大廠加快 AI 人才爭奪步伐，先是小米 (01810-HK) 挖角天才少女羅福莉，字節跳動周二 (18 日) 也證實在谷歌工作長達 17 年的吳永輝加入，而阿里巴巴(09988-HK)(BABA-US) 近期也啟動大規模人員招聘，開放職缺數百個。

中國《科創板日報》報導，此次阿里巴巴對外招聘職缺中，AI 技術、產品研發崗位佔比達 90%，主要主要分佈在 AI 產品和 AI 技術研發方向，將重點投入到文本、多模態大模型、AI Agent 等前沿技術與應用的相關工作中。

‌



DeepSeek 在資金與人才並不顯優勢的情況下，取得全球性轟動效應，驚動所有大廠。相比之下，阿里巴巴在引進 AI 人才方面一直不手軟。

本月初，全球頂尖 AI 科學家、前 Salesforce 集團副總裁許主洪出任阿里集團副總裁，負責 AI To C 業務的多模態基礎模型及 Agents 相關基礎研究與應用解決方案。

阿里巴巴內部人士透露，許主洪正在籌備規模超百人的頂級 AI 大模型研究團隊，推動前沿科研成果向實際應用解決方案的轉化。阿里巴巴在 AI 領域佈局多年，但過去主要集中在 B 端業務。

從去年底開始，這家中國電商巨擘在 AI To C 業務發力，把旗下 AI 應用「通義」併入阿里智慧資訊事業群，由該部門扛起 AI To C 的重任。

近期，阿里巴巴還確認與蘋果的合作，將為蘋果在中國的 iPhone 用戶開發新的 AI 功能。

除手機外，阿里巴巴也在推動通義系列大模型落地 AI 眼鏡，包括與消費級 AR 品牌雷鳥創新 RayNeo 簽約，為其 AI 眼鏡提供獨家定製的技術支援。天貓精靈團隊也與誇克產品團隊在融合工作，探索 AI 眼鏡等新硬體方向。

在雲端基礎設施方面，阿里雲周三 (19 日) 也宣佈墨西哥數據中心正式開服，是阿里雲在拉美首個數據中心，標誌著進軍南美的重要一步。目前，阿里雲在全球 29 個地域覆蓋 87 個可用區。

今日，阿里巴巴將公佈 2025 財年第三季財報，摩根士丹利預估財報中將提及未來的資本支出計畫和公共雲收入展望，若阿里巴巴宣佈將加大 AI 相關投資，將進一步提升整個數據中心行業的新訂單預期。

不單單是阿里，跟阿裡同根的螞蟻集團近期也動作頻頻。近日，有招聘平台資訊顯示螞蟻集團開放招聘具身智慧人形機器人系統和應用等崗位。