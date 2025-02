陸AI人才爭奪戰持續！阿里巴巴、小米、字節跳動激烈廝殺

‌



本月初,全球頂尖 AI 科學家、前 Salesforce 集團副總裁許主洪出任阿里集團副總裁,負責 AI To C 業務的多模態基礎模型及 Agents 相關基礎研究與應用解決方案。

從去年底開始,這家中國電商巨擘在 AI To C 業務發力,把旗下 AI 應用「通義」併入阿里智慧資訊事業群,由該部門扛起 AI To C 的重任。