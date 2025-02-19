傳DeepSeek考慮外部融資 阿里巴巴等投資人熱烈關注

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 23:10

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截稿前，阿里巴巴並未回應置評請求。

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報導指出，這家中國 AI 公司及其避險基金母公司幻方量化資本管理公司 (High-Flyer Capital Management) 的高層也在討論，DeepSeek 是否應該將重點轉移到建立一項能夠產生收入並最終從研究中獲利的業務上。

DeepSeek 迅速崛起，讓這家公司面臨一個重要的兩難——是否要籌集資。DeepSeek 迄今尚未接受外部融資，部分原因是為了避免投資人施加壓力，要求過快地商業化產品。

不過伴隨著其 AI 聊天機器人應用程式在幾周前的迅速走紅，對 AI 晶片和伺服器的需求激增，以支持不斷成長的用戶量和模型開發，知情人士透露，這讓 DeepSeek 開始考慮尋求外部融資。