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傳DeepSeek考慮外部融資 阿里巴巴等投資人熱烈關注

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 23:10

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傳DeepSeek考慮外部融資 阿里巴巴等投資人熱烈關注(圖：REUTERS/TPG)

根據美媒《The Information》周三 (19 日) 援引知情人士消息報導，中國人工智慧 (AI) 新創公司深度求索 (DeepSeek) 首次考慮外部融資，包括阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 和國家基金在內眾多實力雄厚的投資人皆展現出濃厚興趣。

截稿前，阿里巴巴並未回應置評請求。


報導指出，這家中國 AI 公司及其避險基金母公司幻方量化資本管理公司 (High-Flyer Capital Management) 的高層也在討論，DeepSeek 是否應該將重點轉移到建立一項能夠產生收入並最終從研究中獲利的業務上。

DeepSeek 迅速崛起，讓這家公司面臨一個重要的兩難——是否要籌集資。DeepSeek 迄今尚未接受外部融資，部分原因是為了避免投資人施加壓力，要求過快地商業化產品。

不過伴隨著其 AI 聊天機器人應用程式在幾周前的迅速走紅，對 AI 晶片和伺服器的需求激增，以支持不斷成長的用戶量和模型開發，知情人士透露，這讓 DeepSeek 開始考慮尋求外部融資。

今年早些時候，DeepSeek 以低成本的 AI 模型震驚科技業，這些模型可以與西方競爭對手匹敵，甚至超過西方競爭對手，而成本只是西方競爭對手的一小部分，這引發了大眾對美國在主導這項技術的競爭中的領先地位的質疑。
 

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深度求索DeepSeekAI人工智慧產業融資阿里巴巴

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