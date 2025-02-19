中華工程：信義區「陶朱隱園」建案進入市場銷售階段

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 12:07

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中華工程 (2515-TW) 今 (19) 日指出，台北市信義區 陶朱隱園已在近日以符合市場行情的價格進入市場銷售。此次銷售策略符合目前市場行情，確保價格具競爭力並符合市場期待，現場已有實品房可供客戶參觀。

房仲業者指出，「陶朱隱園」建案完工至今已 8 年，若以貼近現今市場認知的價碼銷售，應有助於拓展銷路。

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陶朱隱園位於信義區松高路，為地上 21 層、地下 4 樓建築，每層規劃 2 戶，全案總共 40 戶，每戶約 300 坪，公設包含戶外庭園、祕密花園、森林瀑布室內泳池、三溫暖、健身房、交誼廳等。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，從興建、完工到銷售都充滿話題的「陶朱隱園」，完工至今已 8 年，由於信義計畫區屋齡 10 年以內的豪宅供給並不多，加上該案的整體規劃獨到且戶數有限，因此該案雖非甫完工的全新豪宅，但若以貼近現今市場認知的價碼銷售，應有助於拓展銷路。