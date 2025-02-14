「沒人會想跟特斯拉或馬斯克競爭」 Uber執行長：希望能找到跟特斯拉合作的方法

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-14 14:40

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Uber(優步)(UBER-US) 執行長 Dara Khosrowshahi 最新表示，他對於優步在推出自駕計程車時能跟特斯拉 (TSLA-US) 及其執行長馬斯克合作感到樂觀，並稱「如果可能的話，沒有人願意與特斯拉或馬斯克競爭。他們的能力非常出色，但我認為，同樣的經濟規律也適用於他們」。

去年 10 月，馬斯克發表 Cybercab，並在上月的財報電話會議上宣布，付費的自駕計程車服務將於今年 6 月在德州奧斯丁推出。

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Khosrowshahi 在接受科技電子報《Stratechery》記者 Ben Thompson 採訪時表示，特斯拉將受益於其車輛在優步平台上提供乘車服務。「特斯拉既可在優步上，也可同時在優步和特斯拉的網络上，這將創造更多的收入。」

他補充道：「所以一切都歸結為創造收入，你有一個帶輪子的盒子，你想最大化那個盒子的收入，以降低你的資本成本，經濟規律適用於特斯拉，就像它們適用於任何其他汽車公司一樣。」

Khosrowshahi 也說同樣的經濟規律也適用於食品行業。「麥當勞有自己的應用程式，擁有令人難以置信的品牌，擁有大量資本，擁有極好的覆蓋範圍。他們仍與 Uber Eats 和 DoorDash 合作，因為他們希望提高餐廳這個盒子的利用率，同樣的經濟價值在未來也將適用。最終，我們希望我的魅力和經濟論點能讓特斯拉也與我們合作。」

這不是 Khosrowshahi 第一次表示有興趣跟馬斯克及其特斯拉合作。優步與 Waymo 和 Wayve 等自駕汽車製造商有合作關係。

Khosrowshahi 說：「我們將看到特斯拉做什麼，要麼我們與他們競爭，要麼我們與他們合作，或者兩者兼而有之。」