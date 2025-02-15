川普、DeepSeek攪亂「春」水？專家：開紅盤當月是布局ETF良機「這主題」更帶勁

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-15 11:20

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2 月國際股市利空頻傳，DeepSeek、美國貿易戰等，引發 AI 科技股重挫、全球震股市震盪，不僅美股受波及，台股加權指數雖已填補 2 月 3 日的跳空下跌缺口，但尚未脱離區間整理型態，展望後市，野村投信表示，根據川普 1.0 經驗，新春開紅盤當月買進台股持有半年勝率 85%，報酬率達 8.25% 至 9.88%，且持有創新科技股更來到 11.04%，表現更勝大盤和電子股。

00935 野村臺灣創新科技 50 ETF 經理人林怡君分析表示，根據統計，自 2018 年 2 月 8 日美中貿易戰正式開打以來，若在農曆新春開盤買進台股並持有半年，平均表現佳且正報酬勝率達 85%。以加權指數為例，台股農曆新春開盤當月底進場並持有 6 個月，平均總報酬為 8.25%，其中除了 2022 年 2 月受到俄烏戰爭與聯準會強升息影響而下跌，其餘年度期間均為上漲的正報酬。若以電子類股指數來看，倘若上述情境進場，之後 6 個月平均漲幅則達 9.88% 同為正報酬，表現比大盤更具上漲動能。

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然若進一步聚焦創新科技相關族群，例如：「臺灣創新科技 50 指數」在台股農曆新春開盤當月底進場並持有 6 個月，平均報酬表現更來到 11.04%，後續成長動能更勝過大盤與一般電子股，且同為正報酬。。

林怡君指出，台股長期趨勢仍處向上優勢，即便是 2018 年貿易戰開打至今，全球股市乃至於台股仍不斷創新高，回頭來看消息面利空往往是絕佳買點。以當前來看，台股新春開局恰逢震盪走勢，反而是台灣科技股中長期投資人撿便宜的好時機。

與過往 1.0 時期「反覆放話、迅速執行」最大不同在於，本次川普關稅 2.0 則是「迅速宣布、緩慢執行」，例如近期對墨西哥與加拿大迅速宣布關稅、但又隨即進入協商並暫停執行，因此儘管川普週五又放話出招，後續對於市場實質衝擊有機會小於預期。