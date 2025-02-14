鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估下修至10.25元，預估目標價為355.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.36元下修至10.25元，其中最高估值11.25元，最低估值9.19元，預估目標價為355.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|11.25(11.6)
|12.85
|11.47
|最低值
|9.19(11.2)
|10.33
|11.47
|平均值
|10.39(11.4)
|11.99
|11.47
|中位數
|10.25(11.36)
|12.39
|11.47
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|26.51億
|27.57億
|27.00億
|最低值
|25.30億
|26.08億
|27.00億
|平均值
|25.88億
|26.89億
|27.00億
|中位數
|25.68億
|26.96億
|27.00億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|127.86
|142.33
|-121.79
|-21.82
|營業收入
|25.46億
|29.23億
|28.02億
|26.71億
詳細資訊請看美股內頁：
BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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