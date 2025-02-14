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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)EPS預估下修至10.25元，預估目標價為355.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 20:17


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)做出2025年EPS預估：中位數由11.36元下修至10.25元，其中最高估值11.25元，最低估值9.19元，預估目標價為355.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值11.25(11.6)12.8511.47
最低值9.19(11.2)10.3311.47
平均值10.39(11.4)11.9911.47
中位數10.25(11.36)12.3911.47

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值26.51億27.57億27.00億
最低值25.30億26.08億27.00億
平均值25.88億26.89億27.00億
中位數25.68億26.96億27.00億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS127.86142.33-121.79-21.82
營業收入25.46億29.23億28.02億26.71億

詳細資訊請看美股內頁：
BIO-RAD LABS B(BIO.B-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBIO.B

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