鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為27.50元

Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為27.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2元上修至2.1元，其中最高估值2.2元，最低估值1.94元，預估目標價為27.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年
最高值2.2(2.1)2.4
最低值1.94(1.93)2.15
平均值2.08(2)2.29
中位數2.1(2)2.3

市場預估營收

預估值2026年2027年
最高值36.10億37.68億
最低值34.69億36.50億
平均值35.59億37.07億
中位數35.77億37.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS1.741.531.541.361.87
營業收入31.04億34.47億47.85億50.32億49.84億

詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


美股市場預估EPSFHN

延伸閱讀


