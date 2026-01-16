鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一地平線(FHN-US)EPS預估上修至2.1元，預估目標價為27.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對第一地平線(FHN-US)做出2026年EPS預估：中位數由2元上修至2.1元，其中最高估值2.2元，最低估值1.94元，預估目標價為27.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|2.2(2.1)
|2.4
|最低值
|1.94(1.93)
|2.15
|平均值
|2.08(2)
|2.29
|中位數
|2.1(2)
|2.3
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|最高值
|36.10億
|37.68億
|最低值
|34.69億
|36.50億
|平均值
|35.59億
|37.07億
|中位數
|35.77億
|37.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|1.74
|1.53
|1.54
|1.36
|1.87
|營業收入
|31.04億
|34.47億
|47.85億
|50.32億
|49.84億
詳細資訊請看美股內頁：
第一地平線(FHN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
