揚明光去年每股虧損2.17元 將投入CPO及車用機器視覺

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-14 18:22

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光學元件廠揚明光 (3504-TW)2024 年全年仍呈現虧損，全年稅後虧損 2.48 億元，每股虧損 2.17 元，爲連兩年的全年虧損，但較 2023 年的虧損 2.87 億元縮減，揚明光在產品策略上已進行調整，在微投影產品已轉往非消費性市場，同時，在 矽光子產品領域產品力拚今年底出貨，而在機器視覺產品會和客戶合作。

揚明光在在機器視覺產品 開發上，主要以強項的車用產品爲主，指向合作雷達鏡頭。

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揚明光 2024 年全年營收 25.72 億元，年減 15%，毛利率 11.73%，年增 1.21 個百分點，稅後虧損 2.48 億元，每股虧損 2.17 元，爲連兩年的全年虧損，但較 2023 年的虧損 2.87 億元縮減。

揚明光 2024 年微投光機業務受中國內需衰退拖累，已調整策略聚焦非中國、非消費性市場，3D 列印業務跨入高階工業，而 CPO 領域產品今年底拚出貨，機器人視覺產品會和北美客戶合作。

揚明光進入研發矽光子共同封裝技術 (CPO)，預估在 2025 年下半年將有成果， 開發中的 CPO 連接產品將使用使用模造產品的角度做這類產品；同時，預計機器人視覺產品規劃上，揚明光將會和北美客戶做雷達鏡頭技術合作。