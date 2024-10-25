揚明光Q3營收回升帶動毛利率走揚但仍虧損 1-3季每股虧2.59元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-10-25 17:51

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揚明光 (3504-TW) 今 (25) 日召開董事會，通過第三季合併財務報告，揚明光 2024 年第三季新產品出貨且營收回升，並帶動毛利率走揚至 15.31%，但本業仍虧損，稅後虧損 823 萬元，2024 年前三季稅後虧損 2.96 億元，每股虧損 2.59 元。

展望第四季，揚明光學主管表示，智能家居鏡頭有新機種加入量產，出貨情形預期較第三季增長；傳統投影光學元件類產品因客戶開始進行庫存調節，預估出貨情形較第三季減少，其餘產品線出貨情形較上季約當。整體而言，預估第四季出貨情形較第三季略增或持平。

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揚明光 2024 年第三季營收 6.94 億元，毛利率 15.31%，季增 6.51 個百分點，年增 5.87 個百分點，在保險理賠的業外挹注下，稅後虧損 823 萬元，較上季及去年同期的虧損明顯收歛，每股虧損 0.07 元。

揚明光 2024 年 1-3 季營收 18.92 億元，毛利率 10.23%，年增 0.34 個百分點，稅後虧損 2.96 億元，虧損較去年同期擴大，2024 年 1-3 季每股虧 2.59 元。

揚明光學主管表示，第三季毛利率 15.31% 較上季增加 6.51 個百分點，相較上季，因智能家居鏡頭新機種第二季開始量產及傳統安控鏡頭需求增加，取像光學出貨成長；車用產品因 HUD 產能提升，出貨較上季增長。

同時，光學元件類產品因傳統投影光學零組件需求增加，出貨較上季成長；3D 列印受客戶需求放緩，備貨保守影響，出貨較上季減少，其餘產品線出貨與第二季變化不大。