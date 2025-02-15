search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 2025年2月15日台股大型公司1月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2025-02-15 07:55


本次公布1月營收一覽

截至台北時間2025年2月15日07:55，彙整前一日公布1月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計237家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華新-電器電纜 141.07億 4.1%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華新-電器電纜 141.07億 3.3%
1月已公布營收一覽

截至目前，已公布1月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達237家。其中營收年增大於 25％有25家，年增小於-20％有46家。

1月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 25家
大於50億 >= 0% 82家
大於50億 < 0% 84家
大於50億 <= -20% 46家

1月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
鴻華先進-創-汽車工業 7.08億 2461.9%
亞昕-建材營造業 6.61億 1272.7%
矽統-半導體業 1.56億 1079.4%
華建-建材營造業 1.08億 998.0%
神達-電腦及週邊設備業 76.42億 168.3%

1月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
鴻華先進-創-汽車工業 7.08億 125.1%
矽統-半導體業 1.56億 58.8%
永豐金-金融保險業 69.48億 43.8%
中信金-金融保險業 217.36億 37.1%
瑞昱-半導體業 118.69億 36.8%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收1月營收汽車工業鴻華先進-創電器電纜華新

相關行情

台股首頁我要存股
華新28.759.94%
鴻華先進-創50.9-0.20%
亞昕32.90.92%
矽統68.22.56%
華建39.5-0.75%
神達71.4-2.46%
永豐金22.45-0.66%
中信金39.95-1.36%
瑞昱548-1.26%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
華新

76.92%

勝率

#波段上揚股

偏強
華新

76.92%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
華新

76.92%

勝率

#均線指標上攻

偏強
華新

76.92%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
華新

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty