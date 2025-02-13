外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.906元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:20
截至台北時間13日23:20，美元/瑞郎下跌0.0076點跌幅達0.83%，暫報0.906點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.31%
- 近 1 週：+1.32%
- 近 3 月：+3.64%
- 近 6 月：+5.61%
- 今年以來：+0.72%
美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.38%
- 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.92%
- 美元/挪威克朗相關性0.60，本日下跌0.64%
美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對
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