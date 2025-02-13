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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/瑞郎(USDCHF) 大跌0.83%，報0.906元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:20


截至台北時間13日23:20，美元/瑞郎下跌0.0076點跌幅達0.83%，暫報0.906點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.31%
  • 近 1 週：+1.32%
  • 近 3 月：+3.64%
  • 近 6 月：+5.61%
  • 今年以來：+0.72%

美元/瑞郎近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.38%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.66，本日下跌0.92%
  • 美元/挪威克朗相關性0.60，本日下跌0.64%

美元/瑞郎近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.84，本日下跌0.47%
  • 英鎊/美元相關性-0.70，本日下跌0.54%
  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.18%

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美元/瑞郎0.9028-0.02%
歐元/美元1.0461-0.02%
英鎊/美元1.25570.02%
紐元/美元0.5676-0.02%

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