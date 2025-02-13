外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.58%，報1.4222元
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:20
截至台北時間13日23:20，美元/加幣下跌0.0083點跌幅達0.58%，暫報1.4222點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.81%
- 近 1 週：-0.01%
- 近 3 月：+2.59%
- 近 6 月：+4.10%
- 今年以來：-0.56%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌0.58%
- 美元/新加坡幣相關性0.68，本日下跌0.38%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌0.86%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.0465元
- 外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.79%，報1439.33元
- 外匯速報 - 近月美元指數(DXCON) 大跌0.81%，報106.955元
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.83%，報1.4187元
上一篇
下一篇