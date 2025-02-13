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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.58%，報1.4222元

鉅亨網新聞中心 2025-02-13 23:20


截至台北時間13日23:20，美元/加幣下跌0.0083點跌幅達0.58%，暫報1.4222點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.81%
  • 近 1 週：-0.01%
  • 近 3 月：+2.59%
  • 近 6 月：+4.10%
  • 今年以來：-0.56%

美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌0.58%
  • 美元/新加坡幣相關性0.68，本日下跌0.38%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌0.86%

美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 澳元/美元相關性-0.74，本日下跌0.14%
  • 紐元/美元相關性-0.71，本日下跌0.14%
  • 歐元/美元相關性-0.59，本日下跌0.48%

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美元/加幣1.41950.03%
澳元/美元0.6311-0.06%
紐元/美元0.56770.00%
歐元/美元1.0461-0.02%

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