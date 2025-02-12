FTA護體！經濟學家：韓美貿易協定或將限制川普對等關稅對韓衝擊

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-12 17:40

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美國總統川普在周一 (10 日) 宣布對進口鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅後表示，正考慮對南韓主要出口產品汽車和半導體徵收關稅，專家最新分析指出，南韓與美國的自貿協定 (FTA) 可能有助於緩解美國總統川普關稅帶來的影響。

巴克萊與花旗經濟學家表示，由於川普威脅對所有輸美鋼鋁產品加徵對等關稅，韓美 FTA 可能會讓衝擊變得有限。

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巴克萊經濟學家出具最新研究報告指出，考量到韓美近乎於零的關稅稅率，川普新關稅對南韓的影響甚至比之前估計的更可忽略不計。美國對韓出口關稅稅率分別為 0.002% 和 0.003%，南韓對美國也是一樣。

川普曾在第一個總統任期時根據 2018 年《貿易擴張法》的第 232 條，以國安為由對全球鋼鐵產品徵收 25% 關稅，南韓最終透過談判獲得 263 萬噸的免稅配額。

花旗經濟學家則指出，美國可能會對南韓特定商品加徵對等關稅，包括蔬菜、水果、動物和食品。「在此情況下，對南韓出口的直接負面影響可能有限，因為到 2024 年，南韓對美食品相關出口比重僅佔總出口的 0.3%，或是占去年對美出口的 1.5%。」

南韓是與美國簽訂全面 FTA 的 20 個國家之一，這些國家在亞太地區還有澳洲和新加坡。

韓國代理總統崔相穆今 (12) 日表示，將對川普關稅對南韓造成的影響採取先發制人的反應，為可能受到影響的企業制定支持措施，並尋求實現出口市場多元化。