FTA護體！經濟學家：韓美貿易協定或將限制川普對等關稅對韓衝擊
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-02-12 17:40
美國總統川普在周一 (10 日) 宣布對進口鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅後表示，正考慮對南韓主要出口產品汽車和半導體徵收關稅，專家最新分析指出，南韓與美國的自貿協定 (FTA) 可能有助於緩解美國總統川普關稅帶來的影響。
巴克萊與花旗經濟學家表示，由於川普威脅對所有輸美鋼鋁產品加徵對等關稅，韓美 FTA 可能會讓衝擊變得有限。
巴克萊經濟學家出具最新研究報告指出，考量到韓美近乎於零的關稅稅率，川普新關稅對南韓的影響甚至比之前估計的更可忽略不計。美國對韓出口關稅稅率分別為 0.002% 和 0.003%，南韓對美國也是一樣。
川普曾在第一個總統任期時根據 2018 年《貿易擴張法》的第 232 條，以國安為由對全球鋼鐵產品徵收 25% 關稅，南韓最終透過談判獲得 263 萬噸的免稅配額。
花旗經濟學家則指出，美國可能會對南韓特定商品加徵對等關稅，包括蔬菜、水果、動物和食品。「在此情況下，對南韓出口的直接負面影響可能有限，因為到 2024 年，南韓對美食品相關出口比重僅佔總出口的 0.3%，或是占去年對美出口的 1.5%。」
南韓是與美國簽訂全面 FTA 的 20 個國家之一，這些國家在亞太地區還有澳洲和新加坡。
韓國代理總統崔相穆今 (12) 日表示，將對川普關稅對南韓造成的影響採取先發制人的反應，為可能受到影響的企業制定支持措施，並尋求實現出口市場多元化。
但即便關稅擔憂壟罩全球金融市場，南韓基準股指 KOSPI 本周仍攀漲 1%，創去年 11 月初以來新高，且優於新興亞洲市場的 0.5% 跌幅，主要受到人們對關稅影響不會像原本預期嚴重的樂觀情緒所推動。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 巨大錯誤！避險基金大亨Griiffin批川普關稅：跨國企業長期投資面臨挑戰 美成長恐受阻
- 上市櫃營收最強1月，台積電、鴻海、聯發科、廣達...能買了嗎？專家：權值股有投資價值，更好的資金效率在這族群
- 〈港股盤後〉川普關稅威脅 半導體、汽車股領跌 恒指結束連三漲
- 花旗上調今年平均油價預測 因應地緣政治風險
下一篇