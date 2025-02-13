俄羅斯：從未討論 也不會討論交換領土問題

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-02-13 07:30

‌



俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫周三（12 日）在記者會上表示，俄羅斯從未討論過也不會進行交換領土問題的討論，這不可能，烏克蘭武裝人員將被趕出俄羅斯領土，或者被消滅。

佩斯科夫說，俄羅斯總統普丁和俄羅斯對和平談判持開放態度，這一立場一貫。

‌



此外，佩斯科夫稱，俄羅斯從未威脅過北約（NATO），是北約不斷向俄羅斯邊境靠近。

烏克蘭總統澤倫斯基周二接受媒體採訪時表示，計劃利用已控制的俄羅斯庫斯克州（Kursk）部分地區，交換部分被俄羅斯控制的己方領土。

澤倫斯基在接受《衛報》訪問時說：「我方將用一塊領土換另一塊領土。」他準備以俄羅斯在庫斯克地區的土地進行交易。去年烏克蘭發動奇襲，佔領庫斯克部分領土。

澤倫斯基還表示，如果美國停止對烏克蘭的支持，歐洲國家將無法填補產生的空白，屆時烏方也將自主尋找走出困境的途徑。

澤倫斯基說：「沒有美國的安全保證，不是真正的安全保證。」

另外，澤倫斯基 14 日將在慕尼黑安全會議上與美國副總統范斯見面。慕尼黑安全會議結束後，澤倫斯基可能會前往美國，與美國總統川普會面。

川普在《Fox News》當地時間周一播出的獨家採訪中表示，他希望美國援助烏克蘭的資金得到相應保障，而實現這一目的的方法之一，是烏克蘭向美國提供價值 5,000 億美元的稀土資源。