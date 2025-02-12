〈新光投信展望〉劉坤錫：低價AI模型新選擇 可從雲端、邊緣端挑選優質股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 19:04

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新光投信今 (12) 日發表 2025 年投資展望，雖然中國 DeepSeek 橫空出世讓市場忐忑不安，不過，有台股「老先覺」之稱的新光投信董事長劉坤錫認為，低價 AI 模型讓全世界多了一個新選擇，不用去想 DS 會取代誰，兩者反而有可能共存，投資人可從雲端、邊緣端軟硬體廠商挑選優質概念股；他坦言，2025 年投資操作難度比 2024 年更高，積極型投資人仍建議以股票為主，若要追求績效穩定成長，美股則會優於台股。

劉坤錫表示，2025 股債都可投資，但要視投資人屬性而定，積極型適合選擇美股 AI 概念股，因為相對來說台股太刁鑽了，波動度比美股來得更大，若從美股中挑選好的標的，投資人一抱可長達半年、一年，不過，觀察台灣個股中，能夠居於高點不往下掉的標的真的很少。

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談及 DeepSeek 橫空出世，劉坤錫說，雖然現在尚無明朗的輪廓，還需要一段時間才會形成完整的樣貌，但金融市場決策等不了，尤其股票市場會非常快速的反應。從 1/27 當日股市來觀察，輝達股價短暫暴跌，但已逐漸收斂，事實上，光纖、光通訊相關跌勢更重，也就是說，DS 的問世，讓科技業、金融市場開始重新審視未來發展的可能性。

劉坤錫透露，近期對於兩則訊息最有感，首先，原本以為歐盟在這場 AI 賽局中已經沒有機會了，各國去年幾乎沒有布局，但 DS 的出現，讓這場競賽又回到起點，法國總統馬克宏率先宣布，將增加 AI 投資超過 1000 億歐元，因此，AI 市場未來的演變還很難說。

其次，AI 產業樣貌也截然不同，農曆年前，對於想要發展 AI 企業來說，就一定要選擇輝達 Blackwell 架構 GPU，耗費鉅資建置資料中心，灌入大量資料才能訓練 AI 模型，不過，農曆年後，DS 模型讓全世界多了一個新選擇，劉坤錫認為，未來可望兩者並存，美國 AI 發展方向趨於十項全能、高大上，DS 則是短小精幹的小巨人，可供專精某種領域的應用。

對於未來 AI 產業發展，劉坤錫認為，未來雲端還會持續發展，過去兩周，微軟、Meta、谷歌、亞馬遜四大科技巨擘都已公布 2025 年資本支出維持高檔，並不會因為 DS 消失，但會偏重於標準品的設備。

劉坤錫表示，DeepSeek 問世，未來可望推動 MOE (混合的專家) 模式，簡言之，DS 可能會另外培養一個物理專家、天文專家、數學專家，當問題出現時，只要叫其中一個專家出來即可，其他專家不必運轉，因此具有低電力、低耗能的優點。

劉坤錫進一步說明，雲端仍有需求，也需要硬體和軟體支應，其中，硬體製造主要來自台灣，包括晶片、伺服器等，但軟體部分台灣確實較少，主要都在美股。