寶綠特 – KY預計3月IPO上市 訂2/17-19以每股底價52元競拍

鉅亨網新聞中心 2025-02-12 16:56

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寶綠特 - KY(6887-TW) 預計在下月上市掛牌交易，寶綠特 - KY 今 (12) 日公布上市前競拍底價每股 52 元，競拍期間爲 2 月 17-19 日，依寶綠特 - KY 目前的接單及擴張規劃，法人估 2025 公司營運將有 15% 的成長幅度。

寶綠特 - KY 目前股本 6.5 億元，預計上市時股本 7.3 億元，專精於塑膠的回收清洗完整解決方案以及再生纖維、再生聚酯原料的研發生產，業務分為「設備工程服務事業」和「生產事業」兩大部分，產品為環保設備工程、聚酯纖維以及再生聚酯粒。設備工程服務與生產事業營收比重約為 40% 與 60%，穩健的雙引擎驅動模式，順利推升公司營運成長。

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寶綠特 – KY 在 2024 年全年營收 54.54 億元，年增 22.18%，2024 年前三季營收 34.44 億元，稅後純益 1.6 億元，每股純益 2.46 元，但第四季營收工程大量的入帳高達 20.1 億元，有助推升全年每股純益上看 7 元以上。

寶綠特 – KY2025 年元月營收 5.39 億元，月減 36.4%，年增 64.99%。

寶綠特 - KY 董事長歐晢文表示，寶綠特設備工程的優勢在於，其垂直整合能夠涵蓋回收產業鏈的每一環節，並以一站式的方式提供從設計到設備安裝的全面解決方案，這種全面性的垂直整合在業界仍屬少數。公司具備完整的技術鏈，從製程到設備技術都具備成熟經驗，並將這些技術輸出至國際市場，作為設備使用者與賦予者之間的橋樑，幫助客戶提升產能與品質。目前已在全球 40 個國家和地區成功部署超過 265 條 PET 瓶回收清洗及應用端生產線，提供食品級再生 PET（rPET）應用的一站式解決方案，協助塑膠回收行業升級轉型。