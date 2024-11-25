新光投信劉坤錫：川普不可預測但可交易 2025瞄準新AI股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-25 17:34

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台股近期呈現區間震盪走勢，難以突破波段高點，展望後市，新光投信董事長劉坤錫今 (25) 日表示，對於現在到年底前的大盤走勢持正面看法，可望逐步反應遲來的美國選後行情，然而，川普就任總統將變得不可預測，但可以交易，建議可在 22000-24416 點區間操作，產業仍以 AI 獨紅，「盡可能找尋一樣以 AI 為核心的新標的，而不是一直在舊 AI 上打滾」。

對於台股未來展望，劉坤錫認為，自美國大選投票結束後，台股一直處於跌跌漲漲的過程，但現在正慢慢進入大家先前所期待的選後不確定因素消除的行情或市場反應，時間正慢慢靠近，到年底前的這段期間，應是正向的機率大過於負向。

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劉坤錫直言，川普即將入主白宮，未來全世界都會變得很難預測，但是可以 Trade (交易)，以今 (2024) 年來看明 (2025) 年的話，國內上市公司的每股獲利估算會成長約 15%，每家外資法人機構或國內研究機構概估數字不盡相同，大致來說，台股 2025 應該表現不會太差。以往有新政治人物或執政團隊入主白宮時，大家會來觀察其方向感，但川普當選的情況，大家就不用看方向感了，要看的是「可交易的後半段」。

針對台股明年走勢，劉坤錫表示，若用基本面再加上現在的指數位置，未來亦可進行區間交易，大家可以把現在的 22000 多點到季線附近的位置當作下緣，上緣來說，可能就把原來的高點 24416 點附近當作一個高點來看。

劉坤錫解釋，就我們現在的狀況來看，未來面對不確定的川普，不用一直把股市看得很多、很高，假設一直看得太樂觀，某天川普又發出大砲言論，又會導致市場動盪，展望未來台股，建議投資人可抱持這樣的方式來看待。

至於產業景氣方面，劉坤錫直言，經過拜訪公司後，至目前為止，還是老話一句「AI 會獨紅」，除了 AI 以外，其他各個不同的產業包括消費性電子、車用、醫療、安規、工控等，市況復甦看起來普普通通，但也不必太悲觀，不是說還要再等待，而是期待什麼時候能有更明顯的需求出現，一年前經常提到的去庫存、到底消化完了沒有，事實上，現在市場已經比較少提了，代表大家不用去擔心這件事，重點在於需求何時回復，儘管多數產業沒有激情的刺激因素帶動，但至少守穩是 OK 的。

劉坤錫重申，目前的產業景氣，AI 就是唯一獨紅的產業，過去與 AI 相關的個股都已有相當程度的反應，投資人經常望股價卻步，「漲這麼多還可以買嗎」，張錫建議扭轉觀念去消除困擾，簡言之，依舊盡可能找尋一樣以 AI 為核心的新標的，而不是一直在舊 AI 標的上打滾。