〈美股盤後〉台積電帶旺輝達 費半收紅近1.5%

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-02-11 05:56

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台積電 1 月營收再創歷年同期新高，輝達引領科技股上漲，消弭川普關稅言論的影響，美股週一 (10 日) 集體收紅，費半漲近 1.5%。

關稅牽動美國鋼鐵和鋁股週一走高，同時避險需求走升，金價創下歷史新猷，美元走強。

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美國總統川普 10 日簽署行政令，對所有輸入美國的鋼材和鋁材加徵 25% 新關稅，而相關要求「沒有例外跟豁免」。川普也表示將於週二或週三宣布對等關稅。

市場密切關注聯準會主席鮑爾週二和週三赴國會作證上，關於利率走勢、通膨及經濟前景等言論。民主黨和共和黨都可能就川普的一系列政策向他提出質問。億萬富翁馬斯克上週末在一連串貼文中表示，聯準會應該接受更嚴格的審查。

本週將公布關鍵消費者物價指數 (CPI) 數據，市場預計 1 月整體 CPI 漲幅季減，與 12 月份的年率持平。

美股週一 (10 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 167.01 點，或 0.38%，收 44,470.41 點。

那斯達克指數上漲 190.87 點，或 0.98%，收 19,714.27 點。

S&P 500 指數上漲 40.45 點，或 0.67%，收 6,066.44 點。

費城半導體指數上漲 73.33 點，或 1.46%，收 5,082.67 點。

NYSE FANG + 指數上漲 207.24 點，或 1.52%，收 13,813.98 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王全數揚升。Meta (META-US) 漲 0.40%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.12%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.61%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.60%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.74%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.89%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 1.58%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.16%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.21%。

企業新聞

台積電 ADR (TSM-US) 攀升 0.89% 至每股 207.95 美元。受惠 AI 晶片需求強勁，台積電公布 1 月營收新台幣 2,932 億 8,800 萬元，月增 5.4%，年增 35.9%，創下歷史次高；另外，台積電初步估計將於第一季認列扣除保險理賠後之相關地震損失約新台幣 53 億元。

台積電最新營收報告帶旺輝達，輝達 (NVDA-US) 升高 2.87% 至每股 133.57 美元。

此外，Evercore ISI 分析師表示，由於對中國新創公司 DeepSeek 在人工智慧領域取得突破的擔憂，近期輝達股票出現拋售，而這輝達即將發布財報前的買入機會。

麥當勞 (MCD-US) 上季獲利 20.2 億美元，年跌 1%，不過海外同店銷售表現優異，該股飆高 4.8% 報每股 308.42 美元，領漲道瓊指數。

微軟 (MSFT-US) 收紅 0.60% 至每股 412.22 美元。微軟為避免歐盟作出巨額反壟斷罰款的決定，將擴大含有工作間即時通訊平台 Teams 以及沒有該平台的 Office 軟體價差。

美國鋼鐵 (X-US) 大漲 4.79% 至每股 38.70 美元。川普與石破茂上週五首次舉行領袖峰會，加劇日本製鐵收購美國鋼鐵計畫的不確定性。SBI 證券公司分析師 Ryunosuke Shibata 表示，市場沒有太多訊息確定這筆美國鋼鐵交易的前景，看起來全面收購不會實現。

外傳 Lyft (LYFT-US) 勁揚 6.70% 至每股 15.12 美元。計畫最早於 2 026 年在達拉斯推出由 Mobileye 提供動力的全自動計程車。

華爾街分析

傑富瑞分析師 Mohit Kumar 預測：「未來幾週市場可能會出現進一步的波動，歐洲可能會成為下一個關稅目標。」

Rayliant 全球顧問公司投資組合管理負責人 Phillip Wool 表示：「許多人認為川普的關稅威脅視為一種談判策略。對於這樣的聲明，市場的負面反應不會那麼強烈。」