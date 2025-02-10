阿特曼：使用人工智慧的成本將每年下降10倍

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-02-10 16:10

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OpenAI 執行長阿特曼 (Sam Altman) 近日發表文章指出，隨著 AI 成本持續下降，AI 的應用將會更加普及。他表示，AI 的成本大約每 12 個月下降 10 倍，而更低的價格將會帶來更多的使用。

Altman 以 GPT-4 在 2023 年初到 GPT-4o 在 2024 年中的代幣成本為例，說明在這段時間內，每個 token(詞元) 的成本下降了約 150 倍。他強調，這種下降速度比摩爾定律 (Moore"s law) 的每 18 個月翻倍還要快，影響將會更加巨大。

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Altman 提出了他對人工智慧 (AI) 發展的三個觀察，並探討了這些觀察可能對社會和經濟產生的影響。

Altman 的第一個觀察是，AI 模型的智慧程度大致與訓練和運行它所使用的資源量成對數關係。這些資源主要包括訓練所需的計算能力、資料和推理計算。這意味著，投入越多的資源，AI 模型的智慧程度就能夠持續且可預測地提升。Altman 認為，這種規模效應在多個數量級上都是準確的，因此，只要願意投入資金，就能夠不斷提升 AI 的能力。

Altman 的第二個觀察是，使用特定等級 AI 的成本大約每 12 個月下降 10 倍。這種成本下降的速度遠遠超過了摩爾定律，後者指出積體電路上可容納的電晶體數量大約每 18 個月翻一番。Altman 指出，從 2023 年初 GPT-4 的 token 成本到 2024 年中 GPT-4o 的 token 成本，價格在短短一年多的時間裡下降了約 150 倍，這顯示了 AI 成本下降的速度有多麼驚人。成本降低將會導致 AI 的使用量大幅增加。

Altman 的第三個觀察是，線性增加的 AI 智慧所帶來的社會經濟價值呈超指數級增長。這意味著，AI 的能力提升所帶來的價值遠遠超過了投入的成本。基於這個原因，Altman 認為，在可預見的未來，沒有理由停止對 AI 進行指數級增長的投資。

AI 對社會的潛在影響

Altman 認為，如果這三個觀察持續成立，AI 將對社會產生重大影響。他預期 AI 將會滲透到經濟和社會的各個領域，許多商品的價格最終將會大幅下降，因為目前智力和能源的成本限制了很多商品的生產。另一方面，奢侈品和一些固有稀缺的資源（如土地）的價格可能會大幅上漲。

Altman 認為，隨著 AI 的發展，我們需要找到新的方式來相互合作、相互幫助和相互競爭。他強調，適應能力和韌性將會是非常重要的技能。此外，他也認為，意志力將會變得極為重要，因為正確地決定該做什麼以及如何在不斷變化的世界中航行將具有巨大的價值。

Altman 也關注到 AI 可能會加劇不平等的問題。他認為，科技進步雖然平均而言可以改善人們的生活，但在促進平等方面的作用並不明顯。他擔心 AI 可能會破壞資本和勞動力之間的平衡，因此可能需要及早採取干預措施。他甚至提出了一些聽起來很奇怪的想法，例如向地球上的每個人提供一些「計算預算」，讓他們能夠大量使用 AI。

Altman 強調，在實現 AGI 的過程中，趨向於賦予個人更多權力非常重要。他認為，另一種可能的路徑是 AI 被專制政府用來通過大規模監控和剝奪自主權來控制其人口。因此，他認為，需要權衡安全和個人賦權之間的平衡。

Altman 的發文正值 AI 相關股票在 1 月遭遇大規模拋售之後。這次拋售是由中國 AI 新創公司 DeepSeek 的快速崛起引發的。DeepSeek 的高性能但更便宜的模型引發了人們對 Nvidia 等 AI 硬體需求的擔憂。