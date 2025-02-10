DeepSeek擴大徵才 瞄準AGI領域拓展雄心壯志

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-10 19:56

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彭博周一 (10 日) 報導，中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 現在正積極招聘專家，進軍一個鮮為人知的領域——通用人工智慧 (AGI)，這顯示出該公司快速擴張的雄心。DeepSeek 因其開發出與 OpenAI 匹敵的人工智慧 (AI) 模型而震驚市場。

DeepSeek 在上周末發布了多個招聘廣告，尋求至少 6 名與 AGI 相關的專業人才。這些職位涵蓋數據專家、深度學習研究員，甚至還包括法律主管，還有提供每日 70 美元的實習職位。這些工作主要位於北京，也有部分會在公司總部所在地杭州市。

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這些招聘廣告透露出 DeepSeek 希望保持在中國 AI 領域的前沿，並與全球競爭對手一較高下。AGI 是指一種能夠在多個任務中理解、學習和應用知識的 AI，與像 ChatGPT 這樣的專門模型不同，AGI 具備類似人類的通用認知能力。這引發了對 AI 是否可能超越人類智慧並失控的擔憂。

DeepSeek 加入 OpenAI、Anthropic 和 Google(GOOGL-US) 等公司，這些企業都在探討 AGI 領域的發展。公司創始人梁文峰在採訪中曾多次提到 AGI 領域的重要性。

在最新的招聘廣告中，DeepSeek 尋求一名法律主管，負責建立 AGI 風險治理框架，並主導與政府機構、監管機構和研究機構的溝通。深度學習研究職位的應聘者則需在行業競賽中取得優異成績。即使是實習生，DeepSeek 也偏好那些曾發表 AI 學術論文或參與開源項目的候選人。

這些廣告與 DeepSeek 之前在招聘平台 BOSS 直聘 (BZ-US)(02076-HK) 上發布的職位一同出現。AGI 研究員的年薪可達 126 萬元人民幣 (約 17.2 萬美元)，這是最具吸引力的高薪職位之一。

除了 AGI 研究員，DeepSeek 還發布了財務長、運營長、行政主管和招聘經理等職位，這表明該公司正在進行大規模擴張。

DeepSeek 今年憑藉其推出的多個模型，迅速在 AI 領域引起關注。這些模型在與 OpenAI 和 Anthropic 等公司領先模型的基準測試中顯示出不凡的成績。

自 1 月下旬以來，DeepSeek 的服務需求激增，尤其是在它推出的 AI 聊天機器人之後，該機器人聲稱能與 OpenAI 的 ChatGPT 相媲美，且開發成本大大低於 OpenAI。