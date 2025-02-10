DeepSeek掀低成本AI熱潮 蘋果可望成最大贏家

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 09:10

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DeepSeek 以低成本訓練大模型橫空出世，推理能力和性價比震撼全球，而蘋果 (AAPL-US) 在 AI 訓練的支出上有所保留，專注在應用上，可能成為 AI 時代的大贏家。

《巴隆周刊》指出，DeepSeek 高性能、低成本的表現，讓投資人重新思考了 AI 發展對於晶片製造商的依賴程度，並對對相關公司的未來估值及獲利能力做出了重新判斷。

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DeepSeek 發布最新版本 DeepSeek-R1 後，輝達 (NVDA-US) 重挫 17%，市值一夜蒸發 5,600 億美元，蘋果卻逆勢成長，一改過去一個月的跌勢，在 3 天內上漲 8%。

同一時間點的漲落不一，代表 DeepSeek 的成績對輝達與蘋果而言意義完全不同。DeepSeek 對現階段的蘋果而言是一個利多。

當 Google、Meta 和微軟都投入了數十億美元建設數據中心與 GPU 伺服器，以擴大 AI 訓練規模之際，蘋果卻選擇減少資本支出，專注於 AI 技術的實際應用，如今看來，蘋果對 AI 開支有所保留，也許是先見之明。

當 AI 運算成本一旦降低，將加速 AI 使用普及化，帶動更小、更有效率的 AI 模型崛起，有利蘋果和其他硬體公司，例如智慧手機或筆電來運作的更強大模型，有望提前問世。

庫克先前訪談中表達了對 DeepSeek 的看好，並稱這種顛覆性新模式會對蘋果產生正面影響，但他並未暗示蘋果是否會整合 DeepSeek 的模型。

若後續合作成真，對標 OpenAI o1 的 DeepSeek-R1 能否為 Apple Intelligence 用戶提供同等級的體驗，甚至是更優體驗，目前不得而知。但在中國消費者的認可度方面，經過過去三週國內外對 DeepSeek 的正面評價和輿論發酵，DeepSeek 較之前傳出的潛在合作方，如百度、字節跳動，有了明顯的優勢。

消費者對產品創新的認可是蘋果在中國市場最在意的事，這是提振 iPhone 中國市場銷售的重要機會，而 DeepSeek 確實帶給了 Apple Intelligence 更多想像空間。