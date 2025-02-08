華銀全行會議 董座陳芬蘭期邁向4大願景 盼經理人扮好「桶箍」凝聚共識

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-08 18:11

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華南銀行今 (8) 日舉行「114 年度全行經理人業務研討會議」，參與人員包括董事長陳芬蘭、副董事長林知延、總經理黃俊智及所有高階主管、海內外營業單位經理人超過 200 人齊聚一堂，並邀請董事會常駐監察人、獨立董事及常務董事列席指導。陳芬蘭以「桶箍」比喻經理人的角色，提醒大家適度拿捏管理方式，以凝聚團隊共識，發揮最大效能。

華南銀行會議以「以客為本 智慧分群 雙翅展翼 全面獲利」為主軸，聚焦未來經營策略，凝聚全體經理人的共識與動能，推動華南銀行全方位的成長與發展。

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董事長陳芬蘭到任後首度參與會議並發表重要談話，強調華南銀行應持續朝向 四大願景目標邁進：靈活應變、具競爭力的韌性企業；照顧員工、勞資和諧的幸福企業；穩定成長、股東滿意的藍籌企業；以及善盡企業責任、與社會共好的永續企業。她指出，華南銀行始終秉持這些核心價值，但目標沒有最好，只有更好，期許所有經理人將此理念內化於日常決策與管理之中，帶領團隊邁向卓越。

此外，她特別強調科技應用的重要性，鼓勵所有經理人積極學習新知，將科技融入日常工作，不僅優化作業流程，更要提升客戶體驗，以增強競爭力，避免在內部競爭中落後。她也以「桶箍」比喻經理人的角色，提醒大家適度拿捏管理方式，以凝聚團隊共識，發揮最大效能。

面對新的一年，市場環境仍充滿不確定性，但即使手中的牌並非最優，仍有機會勝出。她以中華棒球隊去年 11 月勇奪世界 12 強冠軍為例，勉勵大家秉持不服輸、不放棄的精神，共同迎接挑戰。

接著，副董事長林知延則談到 AI 時代已經展開，企業與個人必須不斷學習與進步，以滿足客戶需求，經理人更應將競爭對手視為學習對象，從挑戰中成長，希望每位經理人在本次會議中都能找到值得學習的對象，掌握新知識，提升自我，共同達到全行、客戶及股東所期待的目標，迎向未來挑戰。

會議中特別邀請麥肯錫公司全球董事合夥人譚宏先生進行專題演講，為現場經理人帶來深刻的啟發與收穫。