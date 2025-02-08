富喬獲高階玻纖布市況熱挹注 1月營收4.79億元創史上次高

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-08 15:58

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PCB 市場需求恢復，AI 帶動 Low DK 高頻高速材料的需求快速成長，玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 在現階段 L1 電子高階玻纖布交易市況熱並呈現供不應求之下，已朝更高規格的 L2 產品開發，同時，富喬 1 月營收爲 4.79 億元，改寫史上次高紀錄。

富喬 2025 年 1 月營收 4.79 億元，月增 1.77%，年增 80.08%，預估 2025 年首季營收將大幅 2024 年同期的 7.63 億元。

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富喬在 2024 年 6 月已達成 Low DK 高頻高速材料的產能拉到電子級玻纖布的 30% 占比， 2025 年將拓展 Low DK 高頻高速材料的產能到電子級玻纖布的 40% 以上。

富喬認為，高頻、高速、低損耗材料在 PCB 應用仍是未來幾年的主要成長產品。富喬 Low DK 高頻高速材料因客戶需求，持續擴產中。另外，隨著更高階此類終端應用，富喬的更高階 L2 產品通過客戶認證，應用在 m8 材料，終端用在 800G 交換器，2024 年第四季導入量產，預估富喬 L1 及 L2 產品的增產，可望持續帶動富喬 2025 年的營收及獲利。

富喬 2024 年前三季營收 29.6 億元，毛利率 10.57%，年增 8.75 個百分點，2024 年前三季稅後虧損 7661 萬元，明顯較去年同期虧損 2.91 億元收斂，每股虧損收斂到 0.17 元。