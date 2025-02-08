年月雙增！華南金1月淨賺19.77億元月增2.4% EPS 0.14元

新春開紅盤告捷，不僅當月累計營收 59.8 億元創歷史最高，華南金控 ( 2880-TW ) 昨 (7) 日公布 1 月份自結盈餘，1 月合併稅前淨利為 24.72 億元、合併稅後淨利為 19.77 億元，月增 2.4%，也較去年同期 19.63 億元為佳，年增 0.71%，年月雙增；每股稅後盈餘（EPS）為 0.14 元，每股淨值為 16.20 元。

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華南金 2024 年獲利表現亮麗，且是自金控成立以來的連續 4 年創新高，較 2023 年全年的 216.26 億元，成長 14.97 億元，年增 6.92%。