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年月雙增！華南金1月淨賺19.77億元月增2.4% EPS 0.14元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-08 11:30

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年月雙增！華南金1月淨賺19.77億元月增2.4% EPS 0.14元。（圖：華南金提供）

新春開紅盤告捷，不僅當月累計營收 59.8 億元創歷史最高，華南金控 (2880-TW) 昨 (7) 日公布 1 月份自結盈餘，1 月合併稅前淨利為 24.72 億元、合併稅後淨利為 19.77 億元，月增 2.4%，也較去年同期 19.63 億元為佳，年增 0.71%，年月雙增；每股稅後盈餘（EPS）為 0.14 元，每股淨值為 16.20 元。

華南金主要子公司自結合併損益，子公司華南銀行續為獲利引擎， 1 月合併稅前淨利為 23.90 億元、合併稅後淨利為 19.24 億元；每股稅後盈餘為 0.18 元，每股淨值為 23.29 元。


華南永昌證券 1 月合併稅前淨利為 0.96 億元，合併稅後淨利為 0.83 億元， EPS 0.13 元；華南產險合併稅後淨利為 0.93 億元。

華南金 2024 年獲利表現亮麗，且是自金控成立以來的連續 4 年創新高，較 2023 年全年的 216.26 億元，成長 14.97 億元，年增 6.92%。

 

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