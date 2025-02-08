台灣大哥大落實氣候治理 五度獲CDP最高等級A

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-08 16:22

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世界最大碳揭露組織 CDP (Carbon Disclosure Project, 國際碳揭露計畫) 公布 2024 年評比成績，台灣大 (3045-TW) 連續 5 次獲得「氣候變遷 (Climate Change)」最高等級 A 級肯定。

CDP 鼓勵全球企業採取積極措施，應對氣候變化和環境風險。作為台灣電信業首家加入 RE100 的企業，台灣大承諾 2030 年達到 35% 再生能源使用率、2035 年提升至 60%，並在 2040 年全面實現 RE100。

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面對 AI 時代資料中心高耗電的挑戰，台灣大 IDC 雲端機房於 2024 年提前 6 年達到 100% 使用再生能源承諾，滿載運轉時 PUE 值 (Power Usage Effectiveness) 最低可壓至 1.5，相較傳統機房約 2.0 的水準節能 25%。

同時，IDC 雲端機房榮獲 Uptime Institute Tier III 設計、建置與維運三大認證，每年可減少約 24930 公噸碳排放量，相當於 65 座大安森林公園的碳吸附效益。

台灣大董事長蔡明忠：掌握國際自然碳匯趨勢 落實減碳 守護下一世代生存環境

董事長蔡明忠表示，台灣大連續 5 年獲 CDP 最高等級 A，是榮譽更是責任。台灣大以「永續」作為最高營運指導原則，設立董事層級永續發展委員會，並成立環境管理小組，推動能源管理、智慧節能、生物多樣性等政策。

除積極減少碳排外，並掌握國際自然碳匯發展趨勢，推動全球首創紅樹林複合式養殖負碳技術「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，尤其藍碳的固碳能力高，是綠碳的 4 倍，減碳之餘，還能達到減緩氣候變遷、保護生物多樣性、土地活化及國土保育的目標。

台灣大持續以堅實的治理機制為基石，於永續發展的道路上繼續努力，攜手各利害關係人，守護下一世代地球公民的生存環境。

台灣大董事長蔡明忠。(圖：台灣大提供)

台灣大總經理林之晨：掌握未來能源趨勢、推動交通載具電動化 兌現淨零承諾

總經理林之晨指出，面對極端氣候加劇挑戰，台灣大採取實際減碳行動，掌握未來能源趨勢，兌現淨零承諾。

台灣大與中研院合作，投入地熱能、海洋能與去碳燃氫淨零科技研發；加入「富邦能源綠能投資平台」，攜手泓德能源、富邦人壽、富邦媒體共同成立控股公司「富邦能源」，預計投資 380MW 光電案場以及開發 354 MW 儲能案場，朝向 2040 年 100% 使用再生能源、2050 年達到淨零排放邁進。

另外，台灣大承諾 2030 年前實現全公司交通載具 100% 電動化 (EV100)，深化「Taiwan Mobility」策略，推動 MyCharge 電動車充電服務，已在全台各地設置超過 60 座充電站，總計 400 多個充電樁，加速電車與插電式混合動力車普及。

依循 TCFD 和 TNFD 框架 預測和管理未來的氣候風險及其財務影響

台灣大依循 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 框架，預測和管理未來的氣候風險及其財務影響，全面落實氣候治理，並發布電信業第一本 TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) 中文版報告書，範圍涵蓋 100% 營運據點，包含辦公室、門市、機房、基地台，並擴及 450 家全球供應商。

台灣大強化供應鏈減碳管理，要求供應商訂立 SBT (Science Based Targets initiative, 科學基礎減碳目標)，預計至 2035 年，供應鏈碳排放量將較 2020 年減少 23%；並在 ESG 問卷中，納入生物多樣性題組，邀請超過百家供應鏈夥伴簽署「信守保護生物多樣性承諾」，攜手打造低碳供應鏈生態圈。

擴大關注生物多樣性 推動自然共好

在實現淨零排放與生物多樣性淨零損失的雙重挑戰下，企業必須採取果斷行動以確保永續發展。台灣大以科技驅動地球永續，在生物多樣性保育上，展開跨越高山與海洋兩大生態場域的合作計畫，運用 IoT 技術與國立臺灣大學研究團隊合作，推動台灣山椒魚的研究與保育；攜手社會創新團隊「BlueTrend 藍色脈動」，開發台灣民間首個具 AI 辨識功能的「AI Ocean 數據海洋」，建立海洋生物資料庫，促進海洋生物多樣性。

此外，持續深耕全球首創的「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」，研究紅樹林負碳技術，並計畫將成功模式複製至擁有豐富紅樹林資源的東南亞國家，攜手鄰近友好國家，應對氣候變遷。

台灣大深耕全球首創「台灣大藍碳 紅樹林復育計畫」。(圖：台灣大提供)