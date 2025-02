台灣大哥大落實氣候治理 五度獲CDP最高等級A

‌



台灣大董事長蔡明忠:掌握國際自然碳匯趨勢 落實減碳 守護下一世代生存環境

台灣大總經理林之晨:掌握未來能源趨勢、推動交通載具電動化 兌現淨零承諾

依循 TCFD 和 TNFD 框架 預測和管理未來的氣候風險及其財務影響

台灣大依循 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures) 框架,預測和管理未來的氣候風險及其財務影響,全面落實氣候治理,並發布電信業第一本 TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) 中文版報告書,範圍涵蓋 100% 營運據點,包含辦公室、門市、機房、基地台,並擴及 450 家全球供應商。